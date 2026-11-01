Choque de alta energía en Puente Alto deja a todo un sector sin electricidad: Denuncian carrera clandestina

01 nov. 2026 - 08:53 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo en la comuna de Puente Alto, en la avenida Camilo Enríquez, el que involucró a dos vehículos.

El choque provocó daños severos en un vehículo de marca Kia, que impactó contra un poste de electricidad, dejando sin suministro eléctrico a cerca de 58 familias del sector.

El conductor de dicho auto fue trasladado al Hospital Sotero del Río y se encuentra fuera de riesgo vital.

Según testimonios recogidos en el lugar por el periodista de Meganoticias, Tomás Fuentes, los conductores de ambos autos habrían participado en una carrera clandestina desde una discoteca cercana.

La colisión fue de tal magnitud, que un motor quedó tirado fuera del auto.

Las autoridades trabajan en la recuperación del suministro eléctrico y en la investigación del incidente, mientras que vecinos señalan que este tipo de carreras es frecuente en la zona.