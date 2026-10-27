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Accidente carretero al norte de Copiapó dejó dos víctimas fatales: Fue impactado por camión de alto tonelaje

¿Qué pasó?

Un fatal accidente carretero se produjo esta madrugada al norte de Copiapó, el que dejó dos víctimas fatales.

Según informó la Fiscalía de Atacama en sus redes sociales, el hecho se produjo porque un camión de alto tonelaje impactó a la camioneta en la que viajaban los fallecidos por la parte posterior.

El fiscal adjunto de Atacama, Marco Arenas Zeballos, explicó que la colisión ocurrió alrededor de la una de la madrugada en el sector San Pedro.

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"La fuerza del impacto causó daños de consideración en la carrocería del vehículo y con ello las lesiones de sus dos ocupantes", dijo para comenzar.

Agregó que "debido a la gravedad de lo ocurrido en el accidente, lamentablemente fallecieron las dos  personas en el lugar”.

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El conductor del camión quedó detenido y hoy martes pasará a control de detención.

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