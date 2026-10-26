Se reactiva Quebrada Honda en Las Condes: Desborde por lluvias genera enorme caudal y emiten alerta SAE

26 oct. 2026 - 22:10 hrs.

¿Qué pasó?

La Quebrada Honda se desbordó la noche de este lunes en la comuna de Las Condes, en medio de las intensas lluvias que han afectado a la Región Metropolitana durante la jornada.

El aumento del flujo de agua ha preocupado a vecinos del sector de San Carlos de Apoquindo y también a autoridades, ya que fue ahí donde se originó el aluvión hace casi tres semanas.

Desde Senapred emitieron una alerta SAE por la activación de la quebrada, haciendo un llamado a los vecinos de Las Condes a resguardarse.

Polígono de seguridad

Ante el incremento de las precipitaciones y para proteger a los vecinos, la municipalidad de Las Condes activó un polígono de seguridad preventiva en el sector de San Carlos de Apoquindo.

La medida responde a la declaración de Alerta Roja emitida por Senapred para 10 comunas de la capital: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Las autoridades locales solicitaron de manera categórica a la población evitar el tránsito vehicular y peatonal por el perímetro delimitado.

De acuerdo con la información compartida por el municipio, la zona delimitada abarca sectores críticos cerca de la precordillera, incluyendo tramos estratégicos como:

Camino El Alba y avenida General Blanche.

Calles colindantes al sector de Quebrada Honda y Paul Harris.

Inmediaciones del perímetro cercano a Camino Las Flores, la Universidad de los Andes y establecimientos educacionales de la zona.

Todo sobre Las Condes