Tormenta eléctrica en Santiago: Se registran truenos, relámpagos, granizos y lluvia en algunas comunas de la capital

26 oct. 2026 - 16:59 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes se registran tormentas eléctricas en distintas comunas de la Región Metropolitana. De acuerdo a lo reportado, se han presentado truenos, relámpagos, granizos y lluvia en la capital.

Actualmente, existe una alerta emitida por la Dirección Meteorológica de Chile para cinco regiones del país, incluida la Metropolitana, por la caída de granizos y fuertes rachas de viento.

De acuerdo al organismo, el fenómeno se debe a una "inestabilidad atmosférica" y se desarrollará desde la tarde hasta la noche de este lunes.

Recomendaciones de Senapred

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregó recomendaciones para las zonas afectadas por el temporal.

"Este alertamiento considera que, durante lo que resta del día, estas tormentas se desarrollen con presencia de granizos y fuertes rachas de vientos locales en zonas de la cordillera, precordillera, valle y cordillera de la costa", señaló la autoridad.

"Por lo anterior, ten en cuenta estas recomendaciones: Si te encuentras en el exterior, busca refugio en una edificación sólida", comenzó señalando Cebrián.

Se debe evitar acercarse a maquinaria, cercas o rejas de metal, alambrados, mástiles, líneas eléctricas o de telefonía. "Nunca te refugies debajo de un árbol, un poste o una antena debido al peligro de la caída de un rayo", remarcó.

Además, hizo un llamado a quienes se encuentren al interior de un vehículo: "Permanece dentro de él con el motor apagado y las ventanas cerradas".