"Ahora sí, la primavera llega": Pronostican temperaturas de hasta 25° para la capital

25 oct. 2026 - 08:23 hrs.

¿Qué pasó?

La primavera finalmente se hace presente este domingo 25 de octubre en la Región Metropolitana, tras semanas marcadas por las lluvias. En Santiago se espera una jornada de cielo mayormente parcial y una temperatura máxima de 25 grados, condiciones estables que darán un respiro a los capitalinos.

En Melipilla, la mañana comenzaría con bancos de niebla, que luego darían paso a cielo mayormente parcial durante el día. Por su parte, en Buin se esperan 24 grados, apenas uno menos que en la capital.

Sin embargo, la pausa será breve. Para el lunes 26, el pronóstico en Santiago contempla una jornada mayormente nublada, con temperaturas que van desde los 13 hasta los 19 grados, es decir, un descenso notorio respecto al domingo.

El martes 27 la nubosidad seguiría presente en la capital, aunque con una mayor amplitud térmica: la mínima sería de 11 grados y la máxima llegaría a los 21.

A nivel nacional, el domingo comenzará con algo de nubosidad en gran parte del país, que luego dará paso a cielos mayormente despejados. En Arica y Coyhaique se esperan 24 grados, en Calama 25 y en Copiapó, donde el sol dominará todo el día, la máxima llegaría a los 29. En la costa central, Valparaíso y Viña del Mar registrarían 24 grados.

Hacia el sur, el buen tiempo también acompañará la jornada, con bancos de niebla matinales en Temuco, Valdivia y Osorno. Se esperan algunos chubascos en Castro durante la tarde y en Puerto Aysén, mientras que en el extremo sur solo Puerto Williams presentaría precipitaciones.

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