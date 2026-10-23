"Vuelve la inestabilidad": Meteoróloga de Megatiempo adelanta el pronóstico para el fin de semana y advierte lluvias para el lunes

23 oct. 2026 - 21:05 hrs.

¿Qué pasó?

En Meganoticias Prime, la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, entregó el pronóstico para los próximos días en la zona central y sur del país, anticipando un fin de semana variable que incluirá chubascos aislados, un alza en las temperaturas para el domingo y el retorno de las precipitaciones a comienzos de la próxima semana.

¿Cómo estará el tiempo este sábado y domingo?

De acuerdo a la experta, durante la jornada del sábado aún quedarán restos del sistema frontal anterior, aunque en proceso de retirada.

"Algunos chubascos podrían registrarse principalmente en los sectores interiores desde la región de Valparaíso hasta la región de La Araucanía, con tormentas eléctricas de manera aislada durante la tarde-noche, cuando se está ya escondiendo el sol", detalló Aguilera.

Sin embargo, el panorama cambiará hacia la jornada dominical. Para el domingo se espera una ventana de estabilidad en gran parte del territorio nacional, acompañada de nubes ocasionales y un ambiente bastante más cálido, alcanzando incluso los 24 °C en la Región Metropolitana.

El retorno de las lluvias para el inicio de semana

Pese al ambiente veraniego que se vivirá el domingo en la capital, la meteoróloga advirtió que las condiciones inestables volverán rápidamente a partir del lunes con posibles lluvias.

"El día lunes vuelve la inestabilidad en gran parte de la zona central, con precipitaciones durante la tarde principalmente, asociadas a estas nubes convectivas que se forman", explicó la profesional.

Respecto a la cobertura de estas precipitaciones, Aguilera aclaró que no se tratará de un evento como el vivido durante esta semana en toda la capital ni en la zona central: "No tan generalizados, sino bien sectorizadas durante la jornada entre la región de Coquimbo y la región del Biobío aproximadamente", concluyó.