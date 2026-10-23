Inauguran nuevo supermercado en la zona centro del país: ¿En dónde está ubicado?

23 oct. 2026 - 08:26 hrs.

¿Qué pasó?

Walmart Chile inauguró un nuevo supermercado en la región de O’Higgins, con el objetivo de seguir ampliando su presencia en la zona.

El establecimiento es un Express de Lider ubicado en Rancagua Outlet Mall, anteriormente conocido como Punta del Sol. Comenzó a operar el jueves 22 de octubre.

Con esta apertura, la compañía llegó a los 20 supermercados en la región, donde cuenta con cerca de 1.700 colaboradores.

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La nueva sucursal dispone de más de 8.000 productos y genera 64 empleos directos, además de alrededor de 120 puestos de trabajo indirectos.

"Rancagua es una ciudad que sigue creciendo"

"Rancagua es una ciudad que sigue creciendo y queremos acompañar ese desarrollo, estando cada vez más cerca de las familias”, afirmó Alonso Sotomayor, gerente de Operaciones de Walmart Chile.

El equipo es liderado por Bernarda Jara, quien, de acuerdo a Sotomayor, ingresó a la empresa hace 24 años como operadora de caja y ha desempeñado distintas funciones desde entonces.

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La ceremonia de inauguración también contempló una feria del programa “Hecho en Mi Barrio”, que entrega espacios a emprendedores locales para exhibir y comercializar sus productos.

Los empleos indirectos están relacionados con áreas como reposición, aseo, alimentación y transporte. En el proceso de reclutamiento colaboró la municipalidad de Rancagua.

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Walmart Chile también busca fortalecer sus vínculos con pequeñas y medianas empresas de la región, especialmente aquellas vinculadas con la agricultura y la producción de alimentos.

“Seguimos apostando por el desarrollo de la región de O’Higgins, acercando nuestra propuesta de precios bajos a más familias y generando nuevas oportunidades de empleo local”, destacó Sotomayor.

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