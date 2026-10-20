Solidaridad en la emergencia: Automovilistas atrapados en anegamiento en Rancagua socorren a los nuevos afectados

20 oct. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias de este martes no solo se han hecho sentir en la Región Metropolitana, sino también en varias otras regiones del centro-norte y centro del país, en donde ya se reportan las primeras afectaciones a la población.

Automovilistas atrapados en Rancagua

Uno de estos casos es lo que está ocurriendo esta noche en la ciudad de Rancagua, región de O'Higgins, en donde el anegamiento de una avenida ha dejado a varios automovilistas atrapados.

El periodista de Meganoticias, Matías Jeanneret, se trasladó hasta la capital de O'Higgins, en donde pudo evidenciar la situación que ocurre en la intersección de República de Chile con Manuel Montt.

Solidaridad entre afectados

El enviado especial de Mega explicó que unos cinco o seis autos intentaron pasar por la anegada avenida República de Chile cuando dejaron de funcionar debido a que el agua ingresó al compartimiento de los motores.

Eso sí, la cara amable de esta emergencia la han dado los propios afectados, ya que han sido ellos mismos quienes se han unido para auxiliar a cada nuevo automovilista que queda atrapado en dicho lugar.

Tras la afectación en el lugar, equipos municipales han acordonado la zona para evitar nuevos damnificados, mientras que estos aún están a la espera de las grúas para rescatar sus vehículos.

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