Senapred solicita evacuar campamento en Talagante por "desborde del río Mapocho"

20 oct. 2026 - 19:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un llamado a evacuar realizó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para los habitantes del campamento Ribera del Río, en la comuna de Talagante, Región Metropolitana, debido al "desborde del río Mapocho".

La alerta fue reforzada mediante la activación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), herramienta que permite enviar mensajes directamente a los teléfonos celulares para advertir a la población ante situaciones de riesgo.

A través de sus canales oficiales, Senapred informó: “Por desborde del río Mapocho solicita evacuar campamento Ribera del Río en la comuna de Talagante, Región Metropolitana”.

El llamado de la autoridad a evacuar con mascotas

Junto con solicitar el abandono del sector, Senapred recordó a la población que debe seguir las indicaciones de los equipos de respuesta durante todo el procedimiento.

“Recuerda mantener la calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”, enfatizó el organismo en su comunicación.

Además, hizo un llamado a considerar a los animales de compañía durante el desplazamiento hacia un lugar seguro. “Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”, señaló.

¡ATENCIÓN! Por desborde del Río Mapocho #SENAPRED solicita evacuar campamento Ribera del Río en la comuna de #Talagante, Región Metropolitana.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos #SENAPRED activó mensajería #SAE.

Recuerda mantener la… pic.twitter.com/N9cZXZrj5y — SENAPRED (@Senapred) October 20, 2026

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