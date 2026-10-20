Así puedes activar el roaming de tu celular si te quedas sin señal en medio del sistema frontal
Las lluvias asociadas al sistema frontal mantienen en alerta a las autoridades, que buscan prevenir eventuales interrupciones de servicios esenciales. Entre las medidas adoptadas, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) solicitó a las empresas del sector reforzar sus protocolos para mantener la conectividad en las zonas que podrían verse afectadas.
En este escenario, una de las herramientas que puede ayudar a las personas es el Roaming Automático Nacional de Emergencia, un mecanismo gratuito que permite que un teléfono celular se conecte a la red de otra compañía cuando la de su operador presenta fallas.
La medida cobra relevancia durante contingencias meteorológicas, cuando las interrupciones del suministro eléctrico u otros problemas pueden afectar el funcionamiento de las redes móviles.Ir a la siguiente nota
¿Qué es el roaming de emergencia y cómo funciona?
Este sistema permite utilizar una red móvil distinta a la habitual cuando la compañía contratada no puede prestar servicio debido a una emergencia.
Su objetivo es facilitar la continuidad de las comunicaciones en los sectores afectados. De acuerdo con la información entregada por la Subtel, el mecanismo puede ayudar a mantener el acceso a servicios móviles mientras persista la interrupción.
Sin embargo, su funcionamiento depende de las condiciones de la emergencia y de la disponibilidad de redes en el sector. Por eso, mantener la configuración adecuada en el teléfono no garantiza que siempre exista señal.
Paso a paso: Cómo activar el roaming de emergencia
Para facilitar el acceso a esta herramienta, la Subtel recordó que es importante mantener habilitada la selección automática de red y la opción de roaming en el dispositivo.
En celulares Android:
- Ingresa a Ajustes.
- Selecciona Redes móviles.
- Entra en Operadora de red.
- Deja activada la opción Automático.
- Mantén habilitada la opción Roaming, según las alternativas disponibles en tu equipo.
En iPhone:
- Abre Configuración.
- Ingresa a Red celular.
- Selecciona Selección de red.
- Activa la opción Automática.
- Revisa que la opción de roaming esté habilitada, según la configuración disponible en tu dispositivo.
Los nombres de los menús pueden variar dependiendo del modelo del teléfono y de su versión de software.
Las medidas solicitadas a las empresas de telecomunicaciones
Junto con recordar el funcionamiento del roaming de emergencia, la Subtel ofició a las compañías para que refuercen sus medidas preventivas ante los eventos meteorológicos informados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).
Entre las acciones solicitadas se encuentran la activación de protocolos de emergencia, el monitoreo permanente de las redes —con especial atención a los sectores vulnerables— y la supervisión durante las 24 horas de las principales rutas de fibra óptica nacional, aérea y submarina.
La autoridad también puso énfasis en resguardar el funcionamiento del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), que permite enviar mensajes de alerta georreferenciados a los teléfonos celulares en zonas de riesgo.
En caso de una contingencia, las autoridades recomiendan priorizar las comunicaciones esenciales y evitar el uso intensivo de las redes para contribuir a mantener la conectividad disponible para quienes la necesitan.
Notas relacionadas
- Delegada presidencial provincial pide evacuar por crecida de río en Talagante: "Lo importante es que lo hagan ahora"
- Metro de Santiago modifica operación de rutas expresas en Línea 2 tras cierre de estación por "acumulación de agua"
- Inundaciones en Quilpué: Intensas lluvias provocan desborde de estero y cierre de calle en la comuna