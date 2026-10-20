Así puedes activar el roaming de tu celular si te quedas sin señal en medio del sistema frontal

20 oct. 2026 - 18:35 hrs.

Las lluvias asociadas al sistema frontal mantienen en alerta a las autoridades, que buscan prevenir eventuales interrupciones de servicios esenciales. Entre las medidas adoptadas, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) solicitó a las empresas del sector reforzar sus protocolos para mantener la conectividad en las zonas que podrían verse afectadas.

En este escenario, una de las herramientas que puede ayudar a las personas es el Roaming Automático Nacional de Emergencia, un mecanismo gratuito que permite que un teléfono celular se conecte a la red de otra compañía cuando la de su operador presenta fallas.

La medida cobra relevancia durante contingencias meteorológicas, cuando las interrupciones del suministro eléctrico u otros problemas pueden afectar el funcionamiento de las redes móviles.

¿Qué es el roaming de emergencia y cómo funciona?

Este sistema permite utilizar una red móvil distinta a la habitual cuando la compañía contratada no puede prestar servicio debido a una emergencia.

Su objetivo es facilitar la continuidad de las comunicaciones en los sectores afectados. De acuerdo con la información entregada por la Subtel, el mecanismo puede ayudar a mantener el acceso a servicios móviles mientras persista la interrupción.

Sin embargo, su funcionamiento depende de las condiciones de la emergencia y de la disponibilidad de redes en el sector. Por eso, mantener la configuración adecuada en el teléfono no garantiza que siempre exista señal.

Paso a paso: Cómo activar el roaming de emergencia

Para facilitar el acceso a esta herramienta, la Subtel recordó que es importante mantener habilitada la selección automática de red y la opción de roaming en el dispositivo.

En celulares Android:

Ingresa a Ajustes .

. Selecciona Redes móviles .

. Entra en Operadora de red .

. Deja activada la opción Automático .

. Mantén habilitada la opción Roaming, según las alternativas disponibles en tu equipo.

En iPhone:

Abre Configuración .

. Ingresa a Red celular .

. Selecciona Selección de red .

. Activa la opción Automática .

. Revisa que la opción de roaming esté habilitada, según la configuración disponible en tu dispositivo.

Los nombres de los menús pueden variar dependiendo del modelo del teléfono y de su versión de software.

Las medidas solicitadas a las empresas de telecomunicaciones

Junto con recordar el funcionamiento del roaming de emergencia, la Subtel ofició a las compañías para que refuercen sus medidas preventivas ante los eventos meteorológicos informados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Entre las acciones solicitadas se encuentran la activación de protocolos de emergencia, el monitoreo permanente de las redes —con especial atención a los sectores vulnerables— y la supervisión durante las 24 horas de las principales rutas de fibra óptica nacional, aérea y submarina.

La autoridad también puso énfasis en resguardar el funcionamiento del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), que permite enviar mensajes de alerta georreferenciados a los teléfonos celulares en zonas de riesgo.

En caso de una contingencia, las autoridades recomiendan priorizar las comunicaciones esenciales y evitar el uso intensivo de las redes para contribuir a mantener la conectividad disponible para quienes la necesitan.

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