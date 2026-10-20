Inundaciones en Quilpué: Intensas lluvias provocan desborde de estero y cierre de calle en la comuna
20 oct. 2026 - 18:00 hrs.
Las intensas lluvias en Quilpué, región de Valparaíso, provocaron el desborde del estero de la comuna, cuestión que anegó por completo la calle que cruza el cauce en el sector del badén Aconcagua.
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