"Comportamiento más bien tropical": Jaime Leyton anuncia que lluvias no darán tregua y se registrarán por siete días en Santiago

20 oct. 2026 - 16:38 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, realizó un completo reporte de las precipitaciones que afectan este martes a varias regiones del centro del país, anunciando que las lluvias no darán tregua en Santiago y se registrarán por hasta siete días.

Jaime Leyton anuncia siete días de lluvias en Santiago

Respecto a este martes, explicó que ya hay "chubascos de lluvia, granizo, comienza a cambiar el tipo de precipitación y comienza a manifestarse en diversos sectores, todavía no mayoritariamente, pero sí en diversos sectores específicos".

Sin embargo, adelantó que "estamos en el período de transición a que se generalice este tipo de precipitación" que debería afectar a toda la Región Metropolitana con vientos de hasta 25 km/h en las comunas del valle capitalino.

Para mañana miércoles, el meteorólogo indicó que "continuamos con chubascos hasta la mañana, prácticamente hasta el amanecer. Posteriormente, en la tarde, disminuye el desarrollo vertical de la nubosidad y aparece sol entre nubes en este panorama que hemos tenido tropicaloide".

"El jueves varía de escasa nubosidad en la madrugada y también parte de la mañana; se espesa la nubosidad en el transcurso de la tarde y al atardecer, seis, siete de la tarde, comienza nuevamente esta actividad convectiva tropical de tormentas en Santiago con chubascos", añadió posteriormente.

Para el día viernes, el profesional del tiempo explicó que "nuevamente un impulso que viene de la zona sur fortalece esta baja presión que va a estar afectando estos días (entre martes y jueves); no pasa a territorio argentino, se queda en el lado chileno, circula y deja nuevamente la reactivación de este mismo sistema de baja presión".

La característica de esta jornada será el "impulso frío" con el que se reactivará el sistema, por lo que las temperaturas máximas bajarán hasta los 16°, contrastando con las máximas de entre 19 y 20° que se registrarán hasta el jueves.

Tras esto, detalló que "el día sábado varía de escasa nubosidad a nublado en la tarde con chubascos débiles en la capital", pero que el domingo habrá "buenas condiciones de tiempo" con "escasa nubosidad".

Sin embargo, las lluvias no pararán ahí, ya que Jaime Leyton anunció que "el lunes retomamos nuevamente" las precipitaciones y el próximo martes también habrá "chubascos". El meteorólogo definió esto como un "comportamiento más bien tropical".

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