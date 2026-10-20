Así puedes saber si una zona del país está en riesgo de inundación ante lluvias: Conoce Google Flood Hub

20 oct. 2026 - 14:05 hrs.

¿Qué pasó?

Ante el sistema frontal que está afectando a la zona centro de Chile, la preocupación por el desborde de ríos y las inundaciones en calles urbanas se ha vuelto una prioridad.

El antecedente más reciente es el aluvión que afectó a Las Condes el pasado jueves 8 de octubre y que dejó importantes daños materiales. Según el balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), 75 viviendas resultaron con daños mayores y otras 2.286 registraron daños menores.

En este escenario, la tecnología gratuita de Google Flood Hub se posiciona como una herramienta esencial de prevención para conocer el riesgo de inundación de una zona. Te explicamos detalladamente cómo funciona esta plataforma interactiva y de qué manera la Inteligencia Artificial (IA) te ayuda a saber si tu comuna o sector está en riesgo de inundación.

¿Qué es Google Flood Hub?

Google Flood Hub es una plataforma abierta "que utiliza Inteligencia Artificial para pronosticar inundaciones fluviales y además, desde este año, inundaciones repentinas en zonas urbanas", según explica Alejandra Bonati, gerente de Comunicaciones en Google Chile.

Para lograr esto, la plataforma utiliza modelos de física avanzada y datos satelitales globales para calcular con precisión cuándo y dónde se desbordará el agua. El sistema combina dos tecnologías clave para generar sus mapas de riesgo.

Modelo hidrológico : Analiza variables como el pronóstico de lluvias (crítico para los más de 80 mm de agua proyectados esta semana), el estado previo de absorción del suelo y la cuenca del río para calcular el volumen total de agua que fluirá.

: Analiza variables como el pronóstico de lluvias (crítico para los más de 80 mm de agua proyectados esta semana), el estado previo de absorción del suelo y la cuenca del río para calcular el volumen total de agua que fluirá. Modelo de inundación : Proyecta la profundidad exacta que alcanzará el agua en el terreno y delimita físicamente qué zonas quedarán bajo el agua.

: Proyecta la profundidad exacta que alcanzará el agua en el terreno y delimita físicamente qué zonas quedarán bajo el agua. El gran salto: Ahora también predice inundaciones urbanas

Hasta hace poco, la herramienta solo monitoreaba ríos. Sin embargo, Google acaba de desplegar en Chile su nueva función Groundsource, un modelo entrenado con más de 2,6 millones de eventos de inundación históricos.

Este modelo permite anticipar inundaciones repentinas en plena ciudad con hasta 24 horas de antelación, algo crucial para el colapso de colectores y alcantarillados durante este temporal.

¿Cómo acceder a Google Flood Hub?

Puedes entrar a la plataforma haciendo click en este enlace.

Una vez adentro, se desplegará un mapa del mundo. Posterior a eso, solo debes acercarte a la zona que quieres monitorear y pinchar uno de los puntos destacados, los cuales presentan distintos colores, dependiendo del nivel de riesgo.

Al revisar más detalles, el sistema arrojará un pronóstico con lo que podría suceder en las próximas horas. A su vez, cuenta con un buscador para rastrear una ubicación en específico.

Guía de colores: ¿Cómo interpretar el mapa de Google Flood Hub?

Al ingresar al enlace de Google Flood Hub, verás un mapa interactivo. Los riesgos se dividen en dos categorías visuales:

Inundaciones de ríos y esteros (alertas fluviales)

Representadas por pequeños círculos o pines de colores sobre los caudales. Ofrecen pronósticos de hasta 7 días de anticipación:

(Verde) Normal : Condiciones seguras en el río.

: Condiciones seguras en el río. (Amarilla) Advertencia : El caudal subirá considerablemente.

: El caudal subirá considerablemente. (Roja) Peligro : Desborde inminente.

: Desborde inminente. (Burdeo) Riesgo Extremo: Situación de peligro absoluto (con niveles históricos).

Inundaciones en Calles y Ciudades (alertas urbanas)

Visualizadas directamente sobre el mapa urbano como figuras geométricas (rectángulos o cuadrados) con un aviso de hasta 24 horas:

(Cuadrado naranjo) Probable : Áreas urbanas con alta posibilidad de acumular agua peligrosa.

: Áreas urbanas con alta posibilidad de acumular agua peligrosa. (Cuadrado rojo) Muy Probable: Sector urbano crítico donde se espera inundación inminente.

Actualmente, Flood Hub ya proyecta alertas importantes en el país. Por ejemplo, el Río Choapa (Región de Coquimbo) cuenta con una advertencia, ya que se espera que el nivel del agua aumente mañana por la noche.

Asimismo, ríos como el Mapocho y Maipo (Región Metropolitana) se mantienen bajo monitoreo constante.

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