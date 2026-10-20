¿Cómo saber a qué hora vuelve la luz a mi hogar? Así puedes revisar el estado de reposición del servicio

20 oct. 2026 - 12:00 hrs.

Debido al intenso sistema frontal que afectará a la zona central del país, se esperan precipitaciones intermitentes durante la mañana de este martes, que se espera que se intensifiquen con el paso de las horas.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por tormentas eléctricas para sectores de las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule, ante la posibilidad de fuertes lluvias en un corto período de tiempo. Estas condiciones podrían provocar cortes de luz en distintos sectores.

En caso de que tu hogar se vea afectado, existe una manera de revisar el estado del suministro eléctrico en tu sector y consultar cuándo se espera que vuelva la luz tras un corte.

¿Cómo saber a qué hora vuelve la luz a mi hogar?

Las diferentes empresas de suministro eléctrico mantienen en línea el estado de su servicio y algunas informan una hora estimada de reposición de la luz según comuna o región, por ello, a continuación te mostramos cómo revisar a qué hora vuelve la electricidad en cada caso:

Enel

Enel administra la electricidad en casi todo Santiago y la Región Metropolitana, por lo que para conocer a qué hora vuelve la luz debes ingresar a este enlace.

Una vez adentro, dirígete hacia la tercera opción en donde dice "Ve el estado de suministro por comuna" (clic aquí), acércate en el mapa hacia tu vivienda o busca la dirección y pulsa en los pequeños puntos de color naranjo, en los que se informa la hora estimada de reposición.

También puedes consultar directamente en su X (Twitter) @Enel Informa CL o en su WhatsApp +56 9 9444 7606.

CGE

En el caso de CGE, que mantiene la luz de gran parte de la zona centro-sur del país incluido, el sur de la RM, debes ingresar aquí y revisar tu dirección en el mapa.

Una vez que encuentres tu hogar, debes dar clic en el pin de color rojo y verás la hora estimada de restauración del servicio. También puedes consultar en su cuenta de X @CGE Energia o llamando a sus teléfonos 800 800 767 y 800 203 180 (electrodependientes). También puedes consultar en su WhatsApp +56989568479.

Chilquinta

Chilquinta maneja la luz de varias comunas de la región de Valparaíso. Para revisar el estado del servicio, debes entrar a este sitio y buscar tu comuna y la zona que tiene corte de luz. Tras ello, presionando la zona en rojo, podrás ver en cuántas horas aproximadamente volverá la luz.

También, puedes consultar por teléfono al 600 600 5000 o al 800 800 500. En el caso de los clientes electrodependientes, deben comunicarse al número 800 800 606.

Saesa, Frontel, Edelsayen y Luz Osorno

Estas empresas administran la electricidad de varias comunas en el sur del país, por lo que para ver a qué hora vuelve la luz debes dirigirte a su respectivo sitio web: Saesa, Frontel, Edelsayen, Luz Osorno.

En cada sitio, el procedimiento es el mismo: busca tu dirección o número de cliente, pulsa en la zona roja y verás de inmediato a qué hora debería volver el servicio. También puedes consultar llamando al 800 600 801.