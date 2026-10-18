Anuncian cortes de luz en 7 comunas de Santiago para este lunes por hasta 8 horas

18 oct. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este lunes 19 de octubre en diversas comunas de la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en siete comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este lunes 19 de octubre?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Lampa, Quilicura, Lo Barnechea, Vitacura, La Florida, Estación Central y Pudahuel.

Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Estos son los sectores que se verán afectados:

Lampa

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas:

Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas:

Lo Barnechea

Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas:

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas:

Pudahuel

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Estación Central

Entre las 10:30 y las 16:30 horas:

La Florida

Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas:

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