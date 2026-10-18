Cortes de luz en Santiago: Conoce las comunas afectadas este domingo en la Región Metropolitana

18 oct. 2026 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de cuatro comunas de la Región Metropolitana para este domingo 18 de octubre. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y se extenderá por hasta seis horas.

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este domingo?

Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Las Condes: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Enel

Providencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Enel

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