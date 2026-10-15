Cortes de luz en la RM: Conoce las siete comunas que se verán afectadas este jueves
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de siete comunas de la Región Metropolitana para este jueves 15 de octubre. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta ocho horas en algunas zonas.
Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este jueves?
Estación Central: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas
Lampa: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Ñuñoa y San Joaquín: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas
Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
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