Hasta ocho horas sin suministro: Programan cortes de luz en ocho comunas de la RM para este martes

13 oct. 2026 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de 8 comunas de la Región Metropolitana para este martes 13 de octubre. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta ocho horas en algunas zonas.

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este martes 13 de octubre?

Independencia: Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas

Enel

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas

Enel

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 12:30 horas

Enel

La Granja: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas

Enel

Lo Prado: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Enel

Macul: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

Enel

Maipú: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas

Enel

Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Enel

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Enel

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

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