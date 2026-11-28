28 nov. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

El monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) tendrá un nuevo reajuste en 2027, que se aplicará de manera automática y considerará la inflación registrada durante el año anterior

¿Cuándo se reajusta la PGU?

De acuerdo con la Superintendencia de Pensiones (SP), la PGU y los demás valores establecidos por ley se reajustan cada 1 de febrero. Por lo tanto, el próximo aumento está programado para ese día de febrero de 2027.

Las personas beneficiarias no necesitan realizar trámites ante el Instituto de Previsión Social (IPS), ya que la actualización se aplica automáticamente.

El cálculo considera la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el año calendario anterior, indicador determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Si la variación del IPC es negativa, la normativa establece que se debe considerar la inflación acumulada de períodos anteriores hasta compensar completamente esa disminución.

¿Puede adelantarse el reajuste de la PGU?

La ley contempla una excepción: el monto puede aumentar antes de febrero si la variación acumulada del IPC, desde el mes siguiente al último reajuste, alcanza o supera el 10%.

En ese caso, se aplica un reajuste anticipado, sin esperar la fecha habitual.

Cabe recordar que, en septiembre de 2026, la PGU alcanzó un monto máximo de $250.275 para las personas mayores de 75 años.

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