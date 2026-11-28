28 nov. 2026 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que todavía existen pagos presenciales del Aporte Familiar Permanente 2026, conocido anteriormente como Bono Marzo, que no han sido retirados.

Este beneficio consiste en un aporte económico que no requiere postulación y está dirigido a familias que cumplen con determinados requisitos. Para este año, el monto es de $66.834 por cada carga familiar o persona que haya dado derecho a recibir el Subsidio Familiar o Maternal, o la Asignación Familiar o Maternal, al 31 de diciembre de 2025.

¿Cómo consultar si tienes un pago pendiente?

Para revisar si tienes derecho al beneficio o si existe un pago que todavía no has cobrado, debes ingresar a la plataforma de consulta del Aporte Familiar Permanente e indicar tu RUN y fecha de nacimiento.

Revisa si tienes pagos pendientes del Aporte Familiar Permanente (AQUÍ).

En el sitio también podrás conocer las cargas familiares que generan el beneficio, los integrantes de tu grupo familiar y los detalles del documento de pago, como su número, fecha de vencimiento, monto y lugar o modalidad de cobro.

Los pagos pueden realizarse mediante depósito bancario, CuentaRUT o de manera presencial en sucursales de BancoEstado o de la Caja de Compensación Los Héroes.

¿Dónde más se puede consultar?

Quienes necesiten revisar si son beneficiarios también pueden hacerlo a través de los siguientes canales:

Videoatención : mediante la plataforma de ChileAtiende.

: mediante la plataforma de ChileAtiende. Por teléfono : llamando al 101 o al +56 4 4236 20 00 desde el extranjero.

: llamando al 101 o al +56 4 4236 20 00 desde el extranjero. Presencialmente: en una sucursal de ChileAtiende o en sus Módulos Express.

Además, existe una plataforma para revisar si hay aportes pendientes de cobro correspondientes a años anteriores (AQUÍ).

Es importante considerar que los beneficiarios tienen un plazo de nueve meses, contado desde la fecha de emisión del documento de pago, para retirar el dinero.

?? ¡Que no se te pase el plazo para cobrar tu Aporte Familiar Permanente 2026 (ex Bono Marzo)! ? Revisa con tu RUN y fecha de nacimiento si tienes un pago pendiente ? https://t.co/BZxoil7DE2 ??Tienes 9 meses desde la fecha de emisión del documento de pago para cobrarlo. https://t.co/2MhBno2dSB — ChileAtiende Oficial (@ChileAtiende) November 19, 2026

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