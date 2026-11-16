Aporte Familiar Permanente: Aún hay pagos presenciales que no han sido retirados

16 nov. 2026 - 16:00 hrs.

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que todavía existen pagos presenciales del Aporte Familiar Permanente 2026, conocido anteriormente como Bono Marzo, que no han sido retirados por sus beneficiarios.

Por ello, el organismo hizo un llamado a las personas a revisar si tienen un beneficio pendiente de cobro y realizar el trámite dentro del plazo establecido.

Este aporte económico contempla un monto de $66.834 por cada causante o carga familiar para quienes reciben Subsidio Familiar (SUF), Asignación Familiar o Maternal. En tanto, las familias pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades o Chile Solidario reciben $66.834 por familia.

¿Quiénes reciben el Aporte Familiar Permanente?

Para acceder a este beneficio, las personas debían cumplir, al 31 de diciembre de 2025, con alguna de las siguientes condiciones:

Ser beneficiarias del Subsidio Familiar (SUF).

Recibir Asignación Familiar o Maternal.

Pertenecer al programa Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

Es importante señalar que no se requiere postulación, ya que el Estado determina automáticamente quiénes cumplen con los requisitos para recibir este aporte.

¿Cómo consultar si tienes un pago pendiente?

Las personas pueden verificar si son beneficiarias y si mantienen un pago pendiente ingresando su RUN y fecha de nacimiento en el sitio oficial www.aportefamiliar.cl o mediante la plataforma ChileAtiende.

Cabe recordar que el plazo para cobrar el beneficio es de nueve meses desde la emisión del documento de pago. Por esta razón, el IPS recomienda revisar oportunamente si existe dinero pendiente de retiro y evitar que se cumpla el plazo sin haber realizado el cobro.