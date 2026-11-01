Estos son todos los bonos y subsidios que se pagan en noviembre

01 nov. 2026 - 08:00 hrs.

Comenzó noviembre y varios de los beneficios que otorga el Estado, como bonos y subsidios, tendrán pagos durante este penúltimo mes del año.

Estos aportes estatales son un importante apoyo para los hogares del país y están dirigidos a distintos grupos de la población, entre ellos familias, adultos mayores y trabajadores.

Asignación Familiar

Además de los pensionados y los afiliados al sistema de AFP, la Asignación Familiar también favorece a los trabajadores dependientes e independientes mediante un pago por cada carga familiar, cuyo monto varía según el sueldo que se perciba.

Para los trabajadores dependientes, el dinero lo entrega el empleador y viene incluido en la remuneración, por lo que muchos empleados con contrato ya recibieron el aporte durante el mes.

En cambio, quienes emiten boletas de honorarios lo reciben a través de la devolución de impuestos del año siguiente al de la declaración de cargas. Por ejemplo, si las cargas se declararon en 2025, el pago les correspondía en la Operación Renta 2026.

Asignación Maternal

La Asignación Maternal es parecida a la Familiar, pero está orientada a las trabajadoras embarazadas y a los trabajadores cuyas cónyuges, que son sus cargas, se encuentren embarazadas.

Según explica la Superintendencia de Seguridad Social, se paga cuando se "comprueba que (la trabajadora o cónyuge de un empleado) tiene cinco meses o más de embarazo", y se entrega durante todo el período de gestación.

Por su parte, el Instituto de Previsión Social indica que los dependientes la reciben junto con el sueldo, mientras que los independientes con boleta de honorarios obtienen un pago anual por cada causante del beneficio reconocido al 31 de diciembre de 2025.

Los montos de ambas asignaciones son los siguientes:

$22.601 por carga para quienes tengan un sueldo mensual de hasta $649.039.

por carga para quienes tengan un sueldo mensual de hasta $649.039. $13.870 por carga para quienes perciban entre $649.039 y $947.990 al mes.

por carga para quienes perciban entre $649.039 y $947.990 al mes. $4.382 por carga para quienes ganen entre $947.990 y $1.478.539 mensuales.

Quienes tengan o acrediten cargas familiares, y cuyo sueldo mensual supere los $1.478.539 no tendrán derecho a la Asignación Familiar.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

El BTM está destinado a mujeres trabajadoras de entre 25 años y 59 años y 11 meses que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, de acuerdo con el Registro Social de Hogares (RSH).

Según el calendario de pagos del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), el pago de este mes se efectuará el lunes 30 de noviembre y corresponderá a la renta de agosto de 2026.

Subsidio Único Familiar

El Subsidio Único Familiar (SUF) se entrega a quienes forman parte del 60% más vulnerable del país, según el RSH, y que no puedan solventar por sí solos, o junto con su grupo familiar, la mantención y crianza de la persona causante del beneficio.

Cada mes otorga $22.601 por carga familiar a los hogares, y $45.202 si el causante tiene discapacidad.

Subsidio Familiar Automático

Este subsidio es bastante similar al SUF tradicional, con la diferencia de que se asigna de forma automática a los hogares del 40% más vulnerable de la población, según el RSH. Su pago mensual es de $22.601 por carga familiar.

Bono por Hijo

Las mujeres que se pensionen a los 65 años y sean madres biológicas o adoptivas pueden acceder al Bono por Hijo. El monto comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo y equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, considerando el mes del nacimiento. Para los nacidos antes del 1 de julio de 2009, el valor es de $165 mil.

Bono de Protección

El Bono de Protección, también llamado Bono Dueña de Casa, es un aporte mensual que se paga durante dos años a las familias y personas usuarias de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Para obtenerlo basta con cumplir un solo requisito y no es necesario postular: que la familia haya aceptado la invitación a participar en alguno de los programas del Sistema Chile Seguridades y Oportunidades (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos).

Bono Base Familiar

Es un aporte mensual no postulable que entrega el Gobierno a las familias cuyo ingreso per cápita mensual sea inferior a $45.572.

El beneficio se paga durante 24 meses desde su concesión, siempre que la familia cumpla cada mes con los requisitos. Aunque el monto depende de los ingresos del hogar, como referencia, el pago promedio es de $58.594.

Aporte Familiar Permanente

Aunque no se paga exactamente en noviembre, sus beneficiarios todavía están a tiempo de cobrar el Aporte Familiar Permanente.

Conocido también como Bono Marzo, otorga nueve meses para cobrarlo, plazo pensado sobre todo para quienes lo retiran en sucursales de BancoEstado o de la Caja de Compensación Los Héroes, ya que al resto se le depositó en su cuenta bancaria a comienzos de 2026.

Todo sobre Bonos