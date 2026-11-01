Incluye la RM: Meteorología actualiza aviso de tormentas eléctricas con "probabilidad de granizos" en sectores de cinco regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La mañana de este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso de "probables tormentas eléctricas" que se desarrollarían en sectores de cinco regiones, incluida la Región Metropolitana.
Tormentas eléctricas en cinco regiones
El aviso del organismo se origina en la "inestabilidad atmosférica" presente este fin de semana en el país y estará vigente entre la tarde y la noche de este domingo 1 de noviembre.
La DMC explicó que las tormentas podrían ocurrir en sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule con la "probabilidad de granizos".Ir a la siguiente nota
Región de Coquimbo
- Cordillera.
Región de Valparaíso
- Precordillera y valles precordilleranos.
- Cordillera.
Región Metropolitana
- Valle.
- Precordillera.
- Cordillera.
Región de O'Higgins
- Valle.
- Precordillera.
- Cordillera.
Región del Maule
- Valle.
- Precordillera.
- Cordillera.
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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