Una de ellas tenía tres órdenes vigentes: Persecución termina con cinco delincuentes detenidos tras robo de farmacia en Pirque

01 nov. 2026 - 09:12 hrs.

¿Qué pasó?

Cinco personas fueron detenidas tras ingresar a robar cosméticos en una farmacia de la comuna de Pirque, al sur de la Región Metropolitana. Carabineros realizó una persecución para capturar a la banda delictual.

Cinco detenidos por robo a farmacia

De acuerdo a la información del periodista de Meganoticias, Tomás Fuentes, los hechos se desarrollaron a eso de las 18:00 horas del sábado en la sucursal de Farmacias Ahumada ubicada en la intersección de Carlos Vial Infante con Virginia Subercaseaux.

Los sujetos ingresaron al local utilizando elementos contundentes, donde en cosa de cinco minutos sustrajeron diversas especies, principalmente cosméticos.

Luego de cometer el robo, los delincuentes se dieron a la fuga en un vehículo; sin embargo, Carabineros inició un "seguimiento controlado" para lograr capturarlos.

Finalmente, la policía uniformada logró interceptarlos en la vecina comuna de San Bernardo, lugar en donde concretó la detención de los cinco integrantes del grupo.

En total, los detenidos fueron tres hombres y dos mujeres, una de las cuales mantenía tres órdenes vigentes por el delito de hurto.

Los antecedentes fueron informados al Ministerio Público, institución que instruyó la entrega de las especies recuperadas y que los cinco detenidos pasen a su primer control de detención durante este domingo.

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