Carabineros descubre taller clandestino de vehículos en Pirque: procedimiento dejó un detenido

31 oct. 2026 - 20:38 hrs.

¿Qué pasó?

Una camioneta que portaba una patente correspondiente a otro automóvil fue una de las primeras irregularidades detectadas por Carabineros durante un procedimiento que terminó con el descubrimiento de una presunta desarmaduría clandestina en la comuna de Pirque, en la Región Metropolitana.

El operativo se realizó durante la mañana de este sábado, luego de que un representante de empresas aseguradoras alertara sobre un inmueble del sector San Vicente donde presuntamente se desarmaban vehículos con encargo por robo.

Personal de la 65ª Comisaría de Pirque llegó al recinto y observó desde el exterior una camioneta Dodge Durango cuya patente correspondía a un Kia Río 5.

Tras entrevistarse con el encargado del lugar, un hombre de 66 años, los funcionarios ingresaron voluntariamente para inspeccionar el inmueble.

En el interior encontraron un Jeep Grand Cherokee que, si bien no mantenía un encargo vigente, tenía grabada en sus vidrios una patente asociada a otro vehículo del mismo modelo que sí registraba un encargo por robo desde el 4 de octubre de 2026, tras una denuncia en Macul.

Por este procedimiento, el hombre de 66 años fue detenido por el delito de receptación. Además, se solicitó la concurrencia de personal especializado del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV).

El inmueble quedó bajo custodia de una patrulla mixta y los antecedentes recopilados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar las diligencias investigativas correspondientes.