María José Quintanilla hace historia en el Santander Arena y recibe importante reconocimiento

31 oct. 2026 - 21:22 hrs.

María José Quintanilla se convirtió en la primera cantante chilena en realizar tres conciertos con entradas agotadas en el Santander Arena en menos de 30 días, un hito que le permitió recibir La Cúpula, la máxima distinción que entrega el recinto.

El reconocimiento fue entregado el pasado viernes 30 de octubre, durante la tercera y última presentación de su espectáculo “La Quintanilla, en vivo”.

En total, más de 40 mil personas asistieron a los tres conciertos, realizados los días 4, 14 y 30 de octubre. La primera fecha agotó sus entradas en pocas horas tras su anuncio en mayo, lo que llevó a sumar otras dos presentaciones.

Con este logro, la artista también se convirtió en la primera mujer chilena en alcanzar tres funciones agotadas en este escenario, al que llegó por primera vez con un concierto propio.

Jorge Valenzuela, gerente de Eventos de Santander Arena, destacó la convocatoria de la cantante y señaló: “Llenar tres veces Santander Arena es un logro enorme, y que lo consiga una mujer chilena lo hace aún más significativo para nosotros”.

El hito se suma a un año importante para Quintanilla, quien en mayo lanzó su disco “La Quintanilla”, el mismo nombre que llevó la trilogía de conciertos.

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