El cariño en la música ranchera: El mensaje de apoyo que Alanys Lagos recibió de María José Quintanilla

28 sept. 2026 - 11:31 hrs.

María José Quintanilla habló sobre el presente de la música ranchera y destacó el crecimiento que ha tenido el género en los últimos años. La cantante también aprovechó para entregar un mensaje de apoyo a Alanys Lagos y a las mujeres que se dedican a la música.

"La música ranchera se ha sacado varios prejuicios de encima"

“Yo encuentro que la música ranchera de un tiempo a esta parte se ha sacado varios prejuicios de encima, como que es música de cierto sector, que solo es música popular, que es flaite, que es rasca”, señaló en conversación con Página 7.

Para Quintanilla, la música tiene la capacidad de reunir a personas de distintos públicos, por lo que valoró que hoy exista menos pudor para disfrutar de estos estilos.

“Yo siento que la música no es para segmentar, es para unir. La música está hecha para quien le guste. Y creo que hoy día hay menos pudor de subirle el volumen cuando suena una cumbia ranchera”, afirmó al medio.

"¡Que viva la Alanys Lagos!"

En ese contexto, la artista tuvo palabras para Alanys Lagos y también para las mujeres que desarrollan sus carreras en la música.

“Como que antes era: 'Ay, no te vayan a escuchar los vecinos que estás escuchando eso, qué atroz’. ¡Que viva la Alanys Lagos!, ¡Que viva la música ranchera!, ¡Que vivan las mujeres que hacen música!, no importa el género”, expresó.

La cantante también destacó su vínculo con otros exponentes del género y aseguró que se alegran cuando a uno de sus colegas le va bien.

"Yo tengo la fortuna, la verdad, de encontrarme con los coleguitas y esto no lo digo de la boca para afuera: nos abrazamos. Y siento que hay una alegría real de que le vaya bien al otro y que me vaya bien a mí también", comentó.

Finalmente, Quintanilla destacó el apoyo entre los artistas y cerró con un mensaje para sus colegas: "Así que solo cosas buenas para el género, para todos. Que nos vaya increíble, muchachos. Que el carrete y la fiesta no paren para nosotros”.

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