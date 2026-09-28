EN VIVO: Sigue el lanzamiento de Starship Flight 14 de Space X que terminará cerca de Rapa Nui

28 sept. 2026 - 08:54 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes 28 de septiembre, SpaceX intentará hacer historia con el Starship Flight 14, la primera misión del megacohete que buscará completar un vuelo orbital. El lanzamiento se realizará desde las instalaciones de Starbase, en Texas, y su recorrido terminará en el océano Pacífico, frente a las costas de Chile.

La ventana de lanzamiento se abrirá a las 09:15 horas de Chile y permanecerá disponible durante 75 minutos, por lo que el despegue podría concretarse hasta las 10:30 horas, dependiendo de las condiciones de la misión. SpaceX confirmó oficialmente ese rango para el lanzamiento.

A diferencia de sus vuelos anteriores, esta vez Starship intentará alcanzar una órbita de aproximadamente 275 kilómetros de altura y completar cerca de seis vueltas a la Tierra. Durante el recorrido, además, desplegará 26 satélites Starlink V3, en lo que será el primer lanzamiento operacional de esta nueva generación de satélites.

¿Cuándo regresará Starship a la Tierra?

La misión tendrá una duración cercana a las 10 horas. Si el despegue ocurre a las 09:15 horas, la planificación contempla que la nave complete su reingreso y amerizaje aproximadamente a las 19:05 horas de Chile.

El cronograma de vuelo contempla el inicio de la maniobra de desorbitación cerca de las 18:08 horas, seguido por el reingreso a la atmósfera y, aproximadamente una hora después del inicio de esa maniobra, el amerizaje en el Pacífico. Si el lanzamiento se retrasa dentro de la ventana de 75 minutos, estos horarios también se desplazarán.

La zona de amerizaje se encuentra en el Pacífico Sur, a unos 130 kilómetros de Rapa Nui, aunque el punto exacto de caída no está establecido públicamente. La zona de exclusión informada para la misión se ubica frente a las costas chilenas y contempla sectores próximos a territorios insulares del país.

Aquí puedes ver el lanzamiento en vivo

La transmisión oficial estará disponible en la página de la misión Starship Flight 14 de SpaceX, donde se podrá seguir el conteo regresivo, el despegue, las distintas etapas del vuelo y el esperado regreso de la nave al Pacífico Sur.

El Super Heavy, la primera etapa del sistema, tendrá un recorrido separado y está previsto que realice un amerizaje en el Golfo de México pocos minutos después del lanzamiento. La nave Starship, en tanto, continuará su recorrido orbital durante varias horas antes de dirigirse hacia su zona de amerizaje frente a Chile.

Starship’s 14th flight is set to launch on Monday, Sept 28. The 75-minute launch window opens at 7:15 a.m. CT. Live coverage of the mission starts ~35 minutes before launch → https://t.co/uQKQvgaTmJ — SpaceX (@SpaceX) September 27, 2026

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