Cadem: 48% rechaza adhesión al "Escudo de las Américas" y un 52% indica que es "subordinarse a Estados Unidos"

27 sept. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 27 de septiembre abordó entre sus temas la adhesión de Chile al "Escudo de las Américas", iniciativa encabezada por Estados Unidos que, según el Gobierno de José Antonio Kast, es fundamental para la lucha contra el crimen organizado.

"Escudo de las Américas"

En su última medición, un 48% de los encuestados se mostró "en desacuerdo" con que Chile se haya incorporado al Escudo de las Américas, mientras que un 42% señaló estar "de acuerdo" y un 10% no respondió la pregunta.

Posteriormente, Cadem planteó una serie de medidas de colaboración dentro de la alianza y preguntó si estas les parecían "bien o mal" a los consultados, destacando que todas alcanzaron un apoyo superior al 50%.

El "top 3" de medidas que concitan mayor respaldo fueron:

Restringir el ingreso al país de integrantes de organizaciones criminales: 86% bien y 8% mal .

. Congelar los bienes y activos de organizaciones criminales: 81% bien y 11% mal .

Capacitar a policías chilenos para combatir el crimen organizado: 79% bien y 15% mal .

En tanto, el "top 3" de medidas con menos respaldo son:

Proteger las cadenas de suministro de minerales estratégicos: 31% mal y 57% bien .

. Acceder a tecnología y capacidades de seguridad de Estados Unidos: 31% mal y 55% bien .

. Promover normas relativas a proveedores confiables para la infraestructura digital: 28% mal y 55% bien.

Finalmente, se consultó si la adhesión a esta iniciativa regional significaba "subordinarse a Estados Unidos". Ante esta cuestión, un 52% respondió que "sí", mientras que un 41% dijo que "no" y un 7% no respondió.

Aprobación presidencial de Kast

Como en cada una de sus dos entregas semanales, la encuesta también preguntó por la "aprobación presidencial", destacando la tendencia de dos semanas a la baja en la desaprobación de José Antonio Kast.

En concreto, el Presidente de la República consiguió un 58% de desaprobación, frente a un 37% de aprobación, la cual también lleva dos semanas al alza.

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 162 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 90,2% al cumplirse una cuota de 1.001 casos de un total de 1.110 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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