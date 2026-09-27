"Extrema gravedad": General Subdirector actualiza estado de salud de carabinero baleado en Lo Espejo

27 sept. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

El general subdirector de Carabineros, Enrique Monrás, confirmó que el cabo segundo de la 42.ª Comisaría que recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial en Lo Espejo se encuentra en “extrema gravedad”.

El suceso se originó al interior del pasaje Guadalajara, en la población Las Dunas, hasta donde llegaron funcionarios de la unidad de servicio de la 42.ª Comisaría para realizar controles de identidad.

Según explicó Monrás, los funcionarios “deciden fiscalizar y controlar a un grupo de individuos que se encontraban en la vía pública”. Fue en ese contexto cuando uno de los sujetos habría intentado evadir la fiscalización y efectuado más de 20 disparos contra los policías.

Producto del ataque, el cabo segundo recibió un impacto en la cabeza y fue trasladado hasta la Clínica Las Condes, donde permanece internado.

“Extrema gravedad”, confirmó Monrás, quien además señaló: “Tenemos fe en que pueda salir adelante”.

Hasta el recinto asistencial también llegó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien se refirió a la gravedad de lo ocurrido y sostuvo: “Cuando se ataca a una persona, se ataca a un carabinero; no se ataca solo a la institución de Carabineros de Chile, no solamente se ataca al Estado de Chile, no solamente se ataca a una comuna, se ataca a todo el pueblo de Chile”.

En esa línea, Arrau afirmó: “Es por eso que vamos a reforzar todos los planes operativos, los planes de apoyo a las fuerzas de orden y seguridad en términos legales, materiales, operativos, y es por eso que estamos acá y por eso es que vamos a seguir trabajando con más fuerza que nunca”.

Finalmente, el ministro señaló: “Esto es algo que, como sociedad, no podemos tolerar ni normalizar”, y aseguró que seguirán avanzando en herramientas que permitan que las fuerzas de orden y seguridad tengan “superioridad de fuerza” para enfrentar diferentes situaciones.