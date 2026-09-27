Viene con fin de semana largo: Este es el próximo feriado que habrá en Chile

27 sept. 2026 - 19:00 hrs.

A una semana de las Fiestas Patrias, muchos quedaron con gusto a poco, no solo de celebraciones, sino también de los días de descanso extra que significaron los feriados de ese fin de semana largo.

Afortunadamente, el próximo día festivo marcado en el calendario está a la vuelta de la esquina e igualmente viene con un fin de semana largo.

¿Cuándo es el próximo feriado en Chile?

El próximo feriado en Chile tiene un carácter civil y se ocurrirá el próximo lunes 12 de octubre. La fecha conocida oficialmente como el "Encuentro de Dos Mundos" conmemora el día de 1492 en el que Cristóbal Colón llegó a América.

Gracias a este día festivo, los habitantes del país podrán disfrutar desde el sábado 10 de octubre de un fin de semana largo de tres días, el penúltimo de este 2026.

Pese a que aún restan otros feriados, el último fin de semana largo del año se vivirá a partir del viernes 25 de diciembre (Navidad), cuando nuevamente se registren tres días de descanso consecutivos.

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2026?

A continuación te dejamos una lista con todos los feriados que quedan este 2026:

Lunes 12 de octubre : Encuentro de Dos Mundos.

: Encuentro de Dos Mundos. Sábado 31 de octubre : Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Domingo 1 de noviembre : Día de Todos los Santos.

: Día de Todos los Santos. Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción.

: Inmaculada Concepción. Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable).

Ya pensando en el 2027, el país tendrá un total de 17 feriados (uno más que en 2026) y nueve fines de semana largos (tres más que en el presente año).

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