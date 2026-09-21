Tras Fiestas Patrias: Estos son los feriados que quedan en Chile durante el 2026

21 sept. 2026 - 16:02 hrs.

¿Qué pasó?

Las celebraciones de Fiestas Patrias ya quedaron atrás, pero el calendario todavía contempla algunos feriados antes de que termine el año. Para quienes ya están pensando en el próximo descanso, quedan varias fechas marcadas en el calendario.

Tras los días festivos de septiembre, octubre será el próximo mes con jornadas de descanso a nivel nacional. A esto se suman los feriados de noviembre y diciembre, incluyendo las celebraciones de fin de año.

¿Cuáles son los próximos feriados?

Después de Fiestas Patrias, el calendario de feriados contempla las siguientes fechas durante los últimos meses de 2026:

Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos.

Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo?

Una de las fechas que puede generar mayor interés es el feriado del lunes 12 de octubre, ya que permitirá contar con un fin de semana de tres días.

Más adelante, el calendario contempla dos feriados consecutivos entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Sin embargo, ambas fechas caen durante el fin de semana.

El último feriado del año será Navidad, el viernes 25 de diciembre, lo que permitirá cerrar 2026 con un fin de semana largo.

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