Rematarán más de 100 máquinas y equipamiento de gimnasio: Así puedes participar en la subasta online

21 sept. 2026 - 16:12 hrs.

¿Qué pasó?

Una gran oportunidad para gimnasios, entrenadores y amantes del acondicionamiento físico tendrá lugar en los próximos días. Se trata de la subasta de más de 100 máquinas y equipamientos profesionales de gimnasio ubicado en la comuna de Rancagua, región de O’Higgins.

La subasta abarca una amplia variedad de insumos para entrenamiento deportivo, mobiliario y artículos electrónicos.

¿Qué productos se rematarán?

Dentro del catálogo disponible para los postores destacan equipamientos de cardio y musculación de marcas como R2, Matrix, Vision, Johnson y Moviment. Entre los artículos divididos en lotes figuran:

Maquinaria de cardio : Trotadoras Johnson (modelo T7000 Pro), bicicletas elípticas, bicicletas estáticas Matrix y máquinas escaladoras Moviment (modelo ST 800).

: Trotadoras Johnson (modelo T7000 Pro), bicicletas elípticas, bicicletas estáticas Matrix y máquinas escaladoras Moviment (modelo ST 800). Fuerza y peso libre : Más de 25 bicicletas de spinning, bancos (planos, inclinados, declinados, romano, Scott), bancas de abdominales, prensas frontales, Smith machines, racks de fuerza, crossovers, mancuernas, barras olímpicas, barras Z y más de 100 discos de distintos pesos.

: Más de 25 bicicletas de spinning, bancos (planos, inclinados, declinados, romano, Scott), bancas de abdominales, prensas frontales, Smith machines, racks de fuerza, crossovers, mancuernas, barras olímpicas, barras Z y más de 100 discos de distintos pesos. Mobiliario e infraestructura: Lockers de madera de seis puertas, bancas para camerinos, palmetas de caucho, bicicleteros y torniquetes de acceso.

Otros artículos: Televisores LG de 32", equipos de audio y parlantes, ventiladores, microondas y accesorios de oficina.

¿Cómo participar en el remate online?

La subasta se llevará a cabo de manera 100% online el próximo jueves 24 de septiembre a las 11:00 horas.

Para participar, los interesados deben ingresar a la página web de Remates del Río, dirigirse a la sección “Próximos Remates”, hacer clic en “Remate 24 de septiembre de 2026 - Bienes" y revisar las bases y condiciones del proceso. Cada lote adjudicado tendrá una comisión para el comprador del 12,5 % más IVA.

Asimismo, quienes deseen revisar la nómina completa, verificar el catálogo oficial o coordinar visitas técnicas previas al remate, pueden contactarse con Remates del Río a través de su portal oficial (rematesdelrio.cl).