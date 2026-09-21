Rematarán más de 100 máquinas y equipamiento de gimnasio: Así puedes participar en la subasta online
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Una gran oportunidad para gimnasios, entrenadores y amantes del acondicionamiento físico tendrá lugar en los próximos días. Se trata de la subasta de más de 100 máquinas y equipamientos profesionales de gimnasio ubicado en la comuna de Rancagua, región de O’Higgins.
La subasta abarca una amplia variedad de insumos para entrenamiento deportivo, mobiliario y artículos electrónicos.
¿Qué productos se rematarán?
Dentro del catálogo disponible para los postores destacan equipamientos de cardio y musculación de marcas como R2, Matrix, Vision, Johnson y Moviment. Entre los artículos divididos en lotes figuran:Ir a la siguiente nota
- Maquinaria de cardio: Trotadoras Johnson (modelo T7000 Pro), bicicletas elípticas, bicicletas estáticas Matrix y máquinas escaladoras Moviment (modelo ST 800).
- Fuerza y peso libre: Más de 25 bicicletas de spinning, bancos (planos, inclinados, declinados, romano, Scott), bancas de abdominales, prensas frontales, Smith machines, racks de fuerza, crossovers, mancuernas, barras olímpicas, barras Z y más de 100 discos de distintos pesos.
- Mobiliario e infraestructura: Lockers de madera de seis puertas, bancas para camerinos, palmetas de caucho, bicicleteros y torniquetes de acceso.
- Otros artículos: Televisores LG de 32", equipos de audio y parlantes, ventiladores, microondas y accesorios de oficina.
¿Cómo participar en el remate online?
La subasta se llevará a cabo de manera 100% online el próximo jueves 24 de septiembre a las 11:00 horas.
Para participar, los interesados deben ingresar a la página web de Remates del Río, dirigirse a la sección “Próximos Remates”, hacer clic en “Remate 24 de septiembre de 2026 - Bienes" y revisar las bases y condiciones del proceso. Cada lote adjudicado tendrá una comisión para el comprador del 12,5 % más IVA.
Asimismo, quienes deseen revisar la nómina completa, verificar el catálogo oficial o coordinar visitas técnicas previas al remate, pueden contactarse con Remates del Río a través de su portal oficial (rematesdelrio.cl).
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