Cerca de 4 millones de chilenos deberán pagar tras no votar en elecciones: ¿De cuánto es la multa?

21 sept. 2026 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 3,7 millones de electores quedaron en la mira del Servicio Electoral (Servel) tras no sufragar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025. El organismo confirmó que cerca de 4 millones de personas serán denunciadas ante los juzgados de policía local, por lo que podrían enfrentar una multa.

La cifra fue entregada por el director del Servel, Raúl García, durante su exposición ante la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos del Congreso.

“En esta oportunidad y en ambas elecciones del año pasado, hemos contabilizado 3.760.261 electores que no sufragaron y que serán denunciados como lo ordena la ley”, señaló García.

El Servel todavía se encuentra recopilando la información de los padrones electorales necesaria para sustentar las denuncias. Según explicó el director del organismo, este proceso debería concluir durante octubre y noviembre.

¿Cuánto podrían pagar quienes no votaron?

La Ley 21.779 establece una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM para los ciudadanos chilenos que no hayan sufragado sin una causa que los exima. Con los valores considerados para este proceso, el monto puede ir aproximadamente desde $36 mil hasta $108 mil.

Sin embargo, la denuncia no significa que todas las personas incluidas en la cifra terminen necesariamente pagando la sanción. La legislación contempla distintas situaciones que permiten justificar la inasistencia ante el juzgado correspondiente.

Entre las causales establecidas están:

Estar enfermo el día de la elección.

Encontrarse fuera del país.

Estar en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación.

Haber desempeñado funciones establecidas por la Ley 18.700.

Contar con la calificación y certificación de discapacidad correspondiente.

Tener otro impedimento grave, debidamente acreditado ante el juez de policía local.

¿Qué pasará ahora?

Concluida la recopilación de los antecedentes, el Servel deberá remitir las denuncias a los juzgados de policía local. Será en esa instancia donde se tramitarán los casos y se determinará la eventual aplicación de la multa.

La cifra entregada por el Servel corresponde a quienes no registraron sufragio en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025. Por ahora, el organismo se encuentra preparando los antecedentes que permitirán iniciar el proceso ante los tribunales locales.

En tanto, los extranjeros habilitados para votar no están afectos a esta multa, de acuerdo con la normativa que regula la sanción.

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