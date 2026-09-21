¿Cuándo comienza la primavera en Chile?: Esta es la hora exacta en que se termina el invierno

21 sept. 2026 - 12:10 hrs.

Mientras los días poco a poco comienzan a ser más soleados, cada vez falta menos para que la primavera comience oficialmente en Chile.

El cambio estará marcado por el equinoccio de septiembre, fenómeno astronómico que dará paso a la primavera en el hemisferio sur del planeta.

Aunque tradicionalmente se ha asociado la llegada de esta estación con el 21 de septiembre, este año la fecha y hora de su llegada serán diferentes.

¿Cuál es la hora exacta en que comienza la primavera en Chile?

De acuerdo con la NASA, el equinoccio de septiembre ocurrirá el martes 22 de septiembre de 2026, jornada en que comenzará oficialmente la primavera en Chile y en los demás países del hemisferio sur.

El fenómeno ocurrirá exactamente a las 21:05 horas de Chile continental (UTC-3). Al mismo tiempo, este evento astronómico marcará el inicio del otoño en el hemisferio norte.

¿Qué es el equinoccio de septiembre?

El equinoccio ocurre cuando el Sol se encuentra directamente sobre el ecuador terrestre. Durante este evento, ambos hemisferios reciben una cantidad similar de luz solar, por lo que la duración del día y la noche es prácticamente la misma en gran parte del planeta.

Esto ocurre debido a que la Tierra tiene su eje de rotación inclinado respecto al plano del Sol. En el caso del equinoccio de septiembre, el hemisferio sur comienza a orientarse progresivamente hacia una mayor exposición al Sol.

Por eso, después de este fenómeno, los días comienzan a alargarse y las noches a acortarse en Chile.

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