Eclipse lunar de este 27 de agosto: ¿A qué hora verlo en Chile?

27 ag. 2026 - 11:52 hrs.

¿Qué pasó?

Los cielos de Chile serán escenario de un eclipse lunar parcial durante la noche de este jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28, un fenómeno astronómico que podrá observarse desde Santiago y gran parte de Sudamérica, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Se trata de un eclipse lunar parcial muy profundo, ya que el 96,2% del área de la Luna quedará cubierta por la sombra más oscura de la Tierra. El fenómeno también será visible desde sectores de Norteamérica, Europa, África y otras zonas del planeta.

En Santiago, el eclipse podrá seguirse prácticamente en su totalidad, debido a que la Luna permanecerá sobre el horizonte durante todas las etapas del fenómeno. El momento de mayor intensidad ocurrirá pasada la medianoche.

¿A qué hora se verá el eclipse lunar en Chile?

De acuerdo con los cálculos astronómicos, estas serán las principales etapas del eclipse en horario de Santiago:

21:23:58 horas: comienza el eclipse penumbral.

22:33:54 horas: comienza el eclipse parcial.

00:12:53 horas: se alcanza el máximo del eclipse.

01:51:59 horas: finaliza la fase parcial.

03:01:47 horas: termina completamente el eclipse penumbral .

penumbral

El momento más esperado será a las 00:12 horas del viernes 28 de agosto, cuando el eclipse alcance su máximo y aproximadamente el 96,2% de la superficie lunar se encuentre cubierta por la sombra de la Tierra.

¿Cuánto durará el eclipse?

El fenómeno completo tendrá una duración aproximada de 5 horas y 38 minutos, considerando tanto las fases penumbrales como la parcial.

La etapa parcial, que es la que permitirá apreciar con mayor claridad cómo la sombra terrestre cubre la Luna, se extenderá durante aproximadamente 3 horas y 18 minutos.

Para observarlo no será necesario utilizar instrumentos especiales. La recomendación es buscar un lugar con una vista despejada hacia el cielo y con la menor contaminación lumínica posible. La visibilidad, eso sí, dependerá de las condiciones meteorológicas.

¿Qué es un eclipse lunar parcial?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural.

En este caso, la alineación no será completamente perfecta, por lo que la Luna no quedará totalmente dentro de la umbra terrestre. Por eso se trata de un eclipse parcial, aunque será especialmente profundo: el 96,2% del área lunar quedará cubierta por la umbra.

El fenómeno podrá ser observado desde distintas regiones del planeta. Se estima que alrededor de 3.340 millones de personas podrán ver al menos una parte de la fase parcial, mientras que cerca de 987 millones tendrán la posibilidad de observar el eclipse completo de principio a fin.

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