¿Desde qué semana comienza el prenatal? Esta es la fecha en que parte el permiso

27 ag. 2026 - 12:00 hrs.

Si eres trabajadora y estás por convertirte en madre, es importante conocer los permisos que contempla la legislación durante el período previo y posterior al nacimiento. Durante estos períodos, recibirás un subsidio por incapacidad laboral en reemplazo de tu remuneración o renta.

El permiso contempla un período prenatal y otro postnatal, aunque este último puede extenderse dependiendo de las condiciones en que nazca el niño o niña.

¿Desde qué semana comienza el prenatal?

Según informa ChileAtiende, el permiso prenatal comienza seis semanas antes de la fecha estimada de parto, es decir, contempla 42 días de descanso antes del nacimiento.

Después del parto comienza el período de permiso postnatal, cuya duración general es de 12 semanas, equivalentes a 84 días.

Sin embargo, las condiciones del recién nacido pueden extender este período. Cuando nace un niño o niña prematuro, es decir, antes de iniciada la semana número 33 de gestación, o si al nacer pesa menos de 1.500 gramos, el postnatal se extiende a 18 semanas, equivalentes a 126 días.

En el caso del nacimiento de dos o más niños, el período de postnatal se incrementa en 7 días corridos por cada hijo adicional.

Si ocurren simultáneamente las dos circunstancias mencionadas anteriormente, la duración del descanso postnatal será la correspondiente a aquella que contemple una mayor extensión.