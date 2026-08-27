Sernac emite alerta de seguridad por falla en reconocida camioneta: Problema aumenta riesgos de accidente

27 ag. 2026 - 12:39 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para vehículos Ford F-150 comercializados en Chile, luego de que Ford Motor Company Chile SpA informara sobre un posible defecto en el sistema de transmisión que podría representar un riesgo para quienes conducen estos vehículos.

La alerta contempla 4.396 unidades comercializadas en el país entre febrero de 2015 y julio de 2025. Según los antecedentes entregados por la empresa, el problema estaría relacionado con el desgaste de conexiones eléctricas del sistema de transmisión.

¿Qué puede provocar?

Este defecto puede generar una reducción inesperada de la marcha durante la conducción y, como consecuencia, una desaceleración repentina. En determinadas condiciones, las llantas traseras podrían patinar hasta que disminuya la velocidad del vehículo.

Por este motivo, la empresa y el Sernac recomiendan a los propietarios verificar si su vehículo se encuentra dentro de las unidades afectadas.

¿Qué modelos están involucrados?

La alerta corresponde a vehículos Ford F-150, fabricados entre enero de 2015 y julio de 2017, pero que fueron comercializados en Chile entre febrero de 2015 y julio de 2025.

Según la información disponible, el detalle de la campaña es:

Marca: Ford.

Modelo: F-150.

País de origen: Estados Unidos.

Código de campaña de la empresa: 26S28.

Código de campaña Sernac: 26146V01.

Unidades afectadas en Chile: 4.396.

Unidades en stock: 0.

Unidades en tránsito: 0.

Unidades en consumidores: 4.396.

¿Qué deben hacer los propietarios?

El Sernac recomienda a los consumidores verificar mediante el número VIN o número de chasis si su vehículo forma parte de la campaña de seguridad.

En caso de estar incluido, el propietario debe comunicarse con los puntos de contacto informados por la empresa y agendar una cita para realizar la reparación correspondiente.

La intervención será realizada de manera preventiva y sin costo para el consumidor.

Reparación demora cerca de 30 minutos

La solución contempla la reprogramación del PCM, procedimiento que, según la información entregada por la empresa, tiene una duración estimada de aproximadamente 30 minutos y no tendrá ningún costo para el propietario.

En determinados vehículos también podría ser necesario realizar un trabajo adicional. Si antes de instalar el nuevo software el vehículo presenta encendida la luz indicadora de falla y/o la luz de llave inglesa en el tablero, y registra los códigos de diagnóstico P0705, P0706, P0707 y/o P1702, los concesionarios deberán completar la actualización y posteriormente reemplazar el bastidor moldeado bajo el Programa de Garantía Extendida 26N04.

Ante cualquier duda, los propietarios deben comunicarse directamente con Ford a través de sus canales de contacto para conocer el procedimiento y confirmar si su vehículo está incluido en la alerta.