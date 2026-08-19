Ranking de seguros automotrices con más reclamos: Estas son las compañías que lideraron durante 2025

19 ag. 2026 - 12:45 hrs.

¿Qué pasó?

SERNAC elaboró un ranking con las compañías de seguros automotrices con más reclamos durante el segundo semestre de 2025, el que fue liderado por BCI Seguros, HDI y Zenit.

En total, el organismo recibió 2.172 reclamos contra aseguradoras automotrices, un 2,5% más que en el mismo período de 2024. La principal causa fue la negativa a pagar el siniestro asegurado, que concentró 843 casos y aumentó un 29,3% en un año.

Ranking de seguros con más reclamos

BCI Seguros ocupó el primer lugar, con 364 reclamos, equivalentes al 43,18% de los casos por esta causal. Le siguió HDI Seguros, con 197 reclamos (23,37%), mientras que Zenit quedó en tercer lugar, con 71 casos (8,42%).

Más atrás se ubicaron Zurich con 45 reclamos; Consorcio Nacional de Seguros, con 38; BNP Paribas Cardif, con 35; Sura, con 33; Reale, con 22; Fid Chile, con 21; Mapfre, con 9, y Renta Nacional Seguros, con 8.

Entre las otras principales causas de reclamo estuvieron los incumplimientos de las condiciones contratadas (271 casos), no reversar cargos mal efectuados (211), demora injustificada del servicio técnico (166) y reparación defectuosa (127).

En cuanto a las respuestas, el 50,5% de los reclamos fue acogido favorablemente, mientras que el 47,5% no fue acogido y el 0,7% no recibió respuesta.

Las compañías con mejor desempeño

Por otra parte, el ranking general de comportamiento del SERNAC ubicó a Fid Chile (3,43 puntos), Reale (3,51) y Mapfre (3,67) entre las compañías con mejor desempeño.

En el extremo contrario quedaron Zenit (11,97), BCI Seguros (8,32) y BNP Paribas (6,59). En esta medición, a menor índice, mejor posición.

A propósito de los resultados, el SERNAC se puso a disposición de la industria para fortalecer los canales de interoperabilidad, mantener una comunicación fluida y trabajar en conjunto.