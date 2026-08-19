"Tengo harto stock acá": Todas las escuchas de Camilo Huerta sobre pedidos, THC y el negocio del dispensario

19 ag. 2026 - 12:57 hrs.

“Porque tengo harto stock acá, weón, de otras weás”.

La frase fue pronunciada por Camilo Huerta durante una conversación telefónica interceptada por el OS7 de Carabineros el 30 de abril de 2025. Eran las 10.38 horas y al otro lado de la línea estaba Andrés Astorga Rodríguez, sindicado por el Ministerio Público como uno de los líderes de la organización investigada en la denominada Operación Imperio de Ámsterdam.

La llamada duró apenas un minuto y siete segundos. Astorga quería saber por qué Huerta no estaba dispuesto a recibir parte de un pedido.

—Oye, tengo tu pedido acá, compadre, y me dicen que no querís la Turban Max, ni la Mig Ching ni la Max Ice, porque son todas filete —le dice.

—Ya, mándame toda la weá entonces —responde Huerta.

Astorga le pregunta por qué inicialmente no quería recibirlas.

—Porque tengo harto stock acá, weón, de otras weás.

Mega Investiga accedió a las transcripciones de tres llamadas interceptadas por el OS7 y al análisis policial de una cuarta comunicación. Los registros, fechados entre abril y julio de 2025, muestran a Huerta hablando de pedidos, stock, productos identificados con THC, precios y clientes y, posteriormente —según la interpretación policial—, de la inversión y las utilidades del Dispensario Nacional de Chicureo.

Las escuchas forman parte de los antecedentes reunidos en la investigación que tiene a Huerta entre sus imputados y que busca determinar, entre otras cosas, cuál fue su verdadero rol dentro del establecimiento de Chicureo.

“Tengo tu pedido acá”

La primera conversación ocurrió el 30 de abril de 2025.

Astorga le comunica a Huerta que tiene listo “tu pedido”, pero que aparentemente existía un problema: Huerta no quería recibir tres productos que durante la conversación son identificados como Turban Max, Mig Ching y Max Ice.

Astorga los califica como “filete”.

Huerta explica que tiene suficiente stock.

—Porque tengo harto stock acá, weón, de otras weás.

Astorga insiste:

—Weón, pero esto es premium, es lo único que vamos a tener hasta el 20 de mayo.

—Ya, ya —contesta Huerta.

En los segundos siguientes aparece también una referencia a una “sativa” de $32.500.

—Ya, en stock eso se manda porque hay una sativa de 32.500, entonces es una... —dice Huerta.

—Entonces agarra la weá porque esa sativa es de la buena, las que te mandamos de outdoor, tú me dijiste que están buenas —responde Astorga.

—Ya, listo.

Astorga continúa hablando de la disponibilidad de los productos:

—Ese es el premium (...) después se vuelve a repartir en outdoor, ¿dale?

También anticipa cuándo habría nuevo stock:

—Después el 20 de mayo salimos con premium nuevo.

Antes de terminar la llamada entrega una última instrucción:

—Ya, dale, recibe todo lo que te mandé.

—Ya, chao —contesta Huerta.

El OS7 incorporó una interpretación de la conversación. Según los investigadores, Astorga se comunicó con Huerta porque este inicialmente no quería aceptar un “envío de marihuana premium” debido a que mantenía mucho stock. Finalmente, sostiene el análisis policial, Astorga le insistió en recibirlo porque de lo contrario no tendría producto premium hasta el 20 de mayo.

“Vapos THC cero cinco”

Un mes después, el teléfono utilizado por Huerta registró otra conversación vinculada con los productos del establecimiento.

Fue el 30 de mayo de 2025, a las 13.56 horas.

Esta vez, su interlocutor —identificado únicamente como “sujeto” en la transcripción— necesitaba saber cómo encontrar en el sistema unos vaporizadores desechables.

—Camilo, consulta.

—Sí.

—Los vapo desechables, ¿esos cómo aparecen?

Huerta responde:

—Cero cinco, dicen vapos THC cero cinco.

Su interlocutor comienza a buscar.

—Vapo... THC...

—Y ahí te los va a buscar, dicen (...) cero cinco —le explica Huerta.

Cuando encuentra el producto, aparece una diferencia respecto del precio.

—Pero ese me aparece a 79.

Huerta lo corrige:

—Sí, sí... eso, y valen treinta y cinco. Sale ahí donde le apretaste, salen treinta y cinco.

Antes de terminar la comunicación, Huerta pregunta:

—La etiqueta, ¿tenía etiqueta de ser socio, cierto?

Su interlocutor responde afirmativamente y agrega que la persona se llevará “dos bolsitas”. La transcripción policial consigna como inaudible el producto específico al que se refiere.

La conversación muestra a Huerta explicando cómo encontrar en el sistema un producto identificado durante la propia llamada como “vapos THC cero cinco” y señalando que su valor era de $35 mil.

La transcripción no permite determinar por sí misma la composición química efectiva de esos vaporizadores ni qué representa técnicamente la expresión “cero cinco”. Sí permite establecer que así fueron identificados por los interlocutores durante la llamada.

El cliente de la minería

Diez días después aparece una tercera conversación.

El 9 de junio de 2025, a las 11.47 horas, Huerta habla con Gino Athens.

La llamada comienza con un problema para ingresar al sistema el documento de un cliente.

—¿Lo mando por PDF o tiene una foto? —pregunta Athens.

—No, me la mandó por PDF también —responde Huerta.

Athens le propone una solución:

—Hagamos algo, no te calentís la cabeza, inscríbelo no más.

Y agrega:

—Mándame el PDF, pero inscríbelo y lo resolvemos después.

Huerta acepta y menciona la receta del cliente. Luego explica que el hombre tenía dudas porque trabajaba en minería.

—Sí, no, si obvio. Si demás solo se está resguardando por la pega, ¿cachái? Puta, él justo trabaja en minería, ¿cachái?

Es entonces cuando Huerta pregunta por unas gotas de CBD disponibles en el establecimiento.

—Puta, él más tenía hartas dudas, sobre todo por esas cuestiones del CBD que tenemos, esas gotitas. ¿No tiene nada de THC, cierto?

Athens responde:

—No marcan en los exámenes, para nada.

Huerta explica inmediatamente por qué estaba preguntando:

—Ya, perfecto. Es por eso, por si le hacen un examen de la weá.

Athens asegura entonces que había tenido otros clientes que trabajaban en minería:

—Tengo varias personas que son de la minería y que por tema de estrés y toda la weá se llevan vapos de CBD cuando habían, las gotitas y no pasaba nada.

—Ya, ya... perfecto —contesta Huerta.

El contenido literal de la conversación es importante porque difiere parcialmente de la interpretación que posteriormente realizó el OS7.

En su síntesis, la policía sostuvo que Athens habría evitado responder directamente si las gotas contenían THC y se habría limitado a señalar que este no aparecería en los exámenes.

La transcripción, sin embargo, no permite establecer por sí sola que las gotas efectivamente tuvieran THC. Lo que registra es que Huerta preguntó por esa posibilidad debido a que el cliente trabajaba en minería y podía ser sometido a controles, y que Athens respondió que “no marcan en los exámenes”.

Los $35 millones, las utilidades y la mención a Arturo Vidal

El 17 de julio de 2025 se produjo una cuarta conversación considerada relevante por los investigadores.

Esta vez la llamada fue considerablemente más extensa: 13 minutos y 43 segundos.

Huerta conversó con una persona a quien llama “Rodrigo” y que, según el documento policial, “al parecer es abogado”.

Hay una diferencia fundamental respecto de las tres escuchas anteriores: Mega Investiga no cuenta con la transcripción literal de esta llamada, sino con la interpretación elaborada por el OS7. Por ello, los antecedentes de esta conversación corresponden al análisis de los investigadores y no pueden ser presentados como citas textuales de Huerta.

Según el análisis policial, la llamada se produce en medio de la separación de Camilo Huerta y Marité Matus y aborda principalmente un conflicto relacionado con el Dispensario Nacional de Chicureo.

El OS7 consigna que Matus habría prestado dinero a Huerta para el negocio y que este debía devolvérselo con intereses.

La inversión, de acuerdo con la interpretación policial, habría sido de $35 millones.

El documento agrega que el dispensario estaría a nombre de Huerta y que las boletas también aparecerían a su nombre.

Durante la misma conversación, según el OS7, Huerta habría hecho las cuentas respecto del dinero que ya había entregado a Matus: primero $2 millones, después $4 millones y posteriormente dos pagos de $6 millones.

En total, alrededor de $20 millones.

La policía resume el eje del conflicto en una frase:

“En resumen la discusión es por las utilidades del dispensario”.

El análisis incorpora además antecedentes sobre el nivel de participación que Huerta habría tenido en el establecimiento.

Según el OS7, Huerta habría señalado que él realizó gestiones para sacar adelante el local, entre ellas concurrir a la Municipalidad y reunirse con distintas personas.

Los investigadores también consignan que Huerta habría afirmado que con el local le iba muy bien y que pensaba quedarse con el negocio. Se trata, nuevamente, de la interpretación policial y no de una frase proveniente de una transcripción literal disponible para Mega Investiga.

En esa misma conversación aparece mencionado Arturo Vidal.

Según el análisis del OS7, Huerta y su interlocutor hablan de la situación económica de Matus después de su separación del futbolista. En ese contexto se habría señalado que Vidal había cesado una pensión que el documento cifra en $90 millones por un año.

El antecedente no permite acreditar por sí mismo la existencia de ese pago, su monto ni las condiciones de un eventual acuerdo económico.

Tampoco existe en estos antecedentes elemento alguno que vincule a Arturo Vidal con los hechos investigados en torno a Dispensario Nacional. Su nombre aparece únicamente mencionado en una conversación que, según la interpretación del OS7, abordaba el conflicto económico entre Huerta y Matus.

Las conversaciones bajo la lupa de la Fiscalía

Las escuchas no constituyen por sí mismas una condena ni permiten dar por acreditadas las conclusiones de los investigadores.

Sí entregan un registro directo de las palabras utilizadas por Huerta y sus interlocutores mientras hablaban de pedidos, stock, productos identificados con THC, precios y clientes vinculados al Dispensario Nacional de Chicureo.

En abril, Astorga le habla de “tu pedido” y Huerta responde que mantiene “harto stock”. Un mes después, Huerta explica cómo encontrar en el sistema un producto denominado “vapos THC cero cinco” y señala un precio de $35 mil. En junio pregunta por la eventual presencia de THC en unas gotas de CBD debido a los controles laborales que podía enfrentar un cliente.

Y en julio, esta vez de acuerdo únicamente con la interpretación policial, aparece hablando de otro aspecto que interesa a los investigadores: el dinero generado alrededor del dispensario.

Es precisamente la naturaleza de esa participación —y si las conversaciones, movimientos económicos y demás antecedentes reunidos por el Ministerio Público permiten atribuirle responsabilidad penal— lo que deberá discutirse ante la justicia.

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