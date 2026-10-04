Operación Pantera: Incautan más de 3 kilos de oro avaluados en casi $300 millones

04 oct. 2026 - 07:36 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Metropolitana Centro Norte, en coordinación con oficiales de la Sección Inspección Actas de Procedencia (Sinapro) de la PDI, concretaron la detención de un hombre chileno de 33 años, quien mantenía antecedentes policiales, en el marco de la denominada “Operación Pantera”.

Durante el procedimiento, los detectives incautaron 3 kilos 276 gramos de oro, cuyo valor comercial fue estimado en $294.917.400. Además, fueron encontradas distintas joyas y lingotes de metales amarillos y blancos, los que actualmente se encuentran en proceso de ser periciados.

La investigación apunta a bandas criminales integradas por chilenos que operarían en el extranjero y que se dedicarían a la sustracción de joyas mediante delitos como robo en lugar habitado y robo en lugar no habitado, afectando propiedades ubicadas en distintas ciudades de Estados Unidos y Europa.

Según explicó la comisaria Jennipher Ramírez, de la Biro Centro Norte, parte de las especies sustraídas posteriormente serían ingresadas de manera ilegal a Chile. “Una vez acá en el país, son comercializadas y reducidas en diferentes locales”, señaló.

En este contexto, y gracias a coordinaciones internacionales con el FBI, se logró perfilar blancos de interés y lugares de distribución. A partir de estos antecedentes, los detectives fiscalizaron un local comercial ubicado en la comuna de Santiago, donde encontraron las especies que ahora son sometidas a distintas pericias.

La comisaria Ramírez destacó que este tipo de investigaciones permite seguir la ruta de los bienes obtenidos mediante los delitos y avanzar hacia las estructuras que están detrás de su comercialización. “Podemos desarticular organizaciones criminales y enfocarnos principalmente en la parte financiera, logística y del mando de estas organizaciones”, sostuvo.

La diligencia se desarrolló en coordinación con policías de otros países, como parte del trabajo investigativo destinado a identificar a quienes participan en la sustracción, traslado y posterior reducción de las especies.