Desconocidos le propinaron varios disparos: Hombre muere tras ser baleado al frente de su casa en Concepción

03 oct. 2026 - 20:58 hrs.

¿Qué pasó?

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) desarrolla diligencias para identificar a los responsables de un ataque armado que terminó con la muerte de un hombre en la comuna de Concepción, región del Biobío.

Hombre es asesinado afuera de su casa

El crimen ocurrió en la Población John Kennedy, sector cercano a Villa CAP y Santa Sabina, donde la víctima fue abordada por sujetos desconocidos mientras se encontraba en las inmediaciones de su vivienda.

De acuerdo con los primeros antecedentes de la investigación, los atacantes portaban armas de fuego y realizaron varios disparos contra el hombre antes de abandonar el lugar.

José Cárcamo, de la Brigada de Homicidios de Concepción, explicó que las diligencias fueron solicitadas por el Ministerio Público y se desarrollan en coordinación con el equipo Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

"Tras el trabajo de campo realizado, se estableció que la víctima, mientras se encontraba en el frontis de su domicilio, fue abordada por individuos desconocidos, quienes, provistos con arma de fuego, efectuaron diversos disparos lesionándolo", detalló Cárcamo.

Familiares trasladaron a la víctima al hospital

Luego del ataque, familiares del hombre acudieron en su ayuda y lo trasladaron hasta el Hospital Regional de Concepción debido a la gravedad de sus lesiones. Pese a los esfuerzos realizados, posteriormente se confirmó su fallecimiento en el recinto asistencial.

"Al realizar el examen externo médico criminalista, se estableció que la persona mantenía una herida torácica producto de proyectil balístico, lesión que finalmente le causó su fallecimiento", indicó el funcionario policial.

Por instrucción de la Fiscalía, la Brigada de Homicidios y el equipo Fuerza de Tarea continúan desarrollando diligencias para reconstruir la dinámica del ataque, establecer el móvil del crimen e identificar a sus autores.

Con este nuevo caso, la cifra de homicidios registrados durante 2026 en la región del Biobío llegó a 63.

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