17 nov. 2026 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno Regional de Santiago aprobó una inversión de $250 millones para financiar la compra de pistolas DEIT (dispositivos eléctricos de inmovilización temporal).

El monto permitirá adquirir aproximadamente 60 dispositivos y contempla la implementación de un plan piloto de 10 meses. Estos equipos funcionan mediante pulsos eléctricos y permiten la inmovilización temporal de personas durante procedimientos policiales, con el objetivo de fortalecer la operatividad de las policías.

¿Qué comunas tendrán los dispositivos?

Ya están definidas algunas de las unidades policiales donde se utilizarán las primeras pistolas DEIT. Según informó el general inspector Manuel Cifuentes, los dispositivos serán distribuidos en 21 cuarteles de la Región Metropolitana, correspondientes a al menos 17 comunas. Entre ellas se encuentran Santiago, Estación Central, San Bernardo, Maipú, Peñalolén y Lo Espejo.

¿Cómo funcionan las pistolas DEIT y cuál es su marco legal?

De acuerdo con los antecedentes técnicos del proyecto aprobado mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), los dispositivos operan descargando pulsos eléctricos de baja intensidad, entre 1 y 3 miliamperios, una corriente equivalente a la que emite una cerca eléctrica para ganado, provocando una contracción muscular involuntaria que inmoviliza al sujeto durante aproximadamente cinco segundos, según el modelo.

Su incorporación busca ofrecer una alternativa intermedia y no letal antes de recurrir al arma de servicio, resguardando la integridad de los funcionarios como de quienes participan en procedimientos complejos.

En materia normativa, el uso de este tipo de armamento está contemplado dentro del Manual de Uso de la Fuerza de Carabineros y se rige por la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas, además de contar con la autorización y fiscalización de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) bajo el Decreto N° 83/2007.

Tras el convenio suscrito entre el Gobierno de Santiago y Carabineros, será la propia institución policial la encargada de llevar adelante la licitación pública para adquirir los equipos.