17 nov. 2026 - 10:00 hrs.

Un nuevo proceso de negociación comenzó entre el Gobierno y los trabajadores del sector público. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ya presentó su propuesta de reajuste salarial para 2027.

La organización solicitó un incremento nominal de 6,3% en las remuneraciones, equivalente a un aumento real del 2%, con financiamiento fiscal íntegro y oportuno.

La petición forma parte de un documento denominado "Pliego de Reajuste y Mejoramiento de las Condiciones Laborales para la Negociación Colectiva del Sector Público Centralizado y Descentralizado".

Se trata del primer proceso de negociación por el reajuste del sector público que deberá enfrentar la administración del Presidente José Antonio Kast.

Otras demandas de la CUT

Pero las demandas de la CUT no se limitan a los salarios. La organización también busca disminuir las diferencias de ingresos entre trabajadores de distintas zonas del país.

Otro de los puntos apunta a mejorar la estabilidad laboral, fortalecer la carrera funcionaria y garantizar la libertad sindical de quienes se desempeñan en el Estado.

El petitorio también incorpora medidas para dar continuidad a acuerdos laborales anteriores, proteger la salud física y mental de los funcionarios y avanzar en equidad de género.

La propuesta fue entregada al Ejecutivo y marca el inicio de las conversaciones. Por ahora, el 6,3% corresponde a la solicitud de los trabajadores y no a un reajuste aprobado por el Gobierno.