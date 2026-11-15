¿De cuánto es el reajuste solicitado por la CUT al Gobierno para el sector público?

15 nov. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado miércoles, las organizaciones del sector público afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) entregaron al Gobierno el "Pliego de Reajuste y Mejoramiento de las Condiciones Laborales para la Negociación Colectiva del Sector Público Centralizado y Descentralizado".

Bajo el llamado "¡A fortalecer el Estado, la seguridad social y el trabajo decente!", la organización sindical entregó al Ejecutivo el documento que da inicio a la negociación por el reajuste del sector público, el primero que deberá enfrentar la administración del Presidente José Antonio Kast.

CUT inicia negociación por reajuste al sector público

De acuerdo a la CUT, la entrega del Pliego es un hito fundamental para "impulsar la negociación y reafirmar nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las y los trabajadores del Estado, el fortalecimiento de la función pública y el reconocimiento del aporte que realizamos diariamente al bienestar de la ciudadanía".

Además, el documento entregado en el Palacio de La Moneda y los ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social contempla "una agenda de mejoramiento de las condiciones laborales y remuneracionales, estabilidad en el empleo, fortalecimiento de la seguridad social y trabajo decente".

"Con esta presentación, reafirmamos la necesidad de avanzar en respuestas concretas a las demandas de quienes sostienen los servicios públicos a lo largo del país", cerró la CUT en el comunicado en donde detallan sus peticiones al Gobierno.

¿De cuánto es el reajuste solicitado por la CUT?

El primero de los siete puntos del Pliego es precisamente el relativo al reajuste de remuneraciones, el cual busca "proteger el poder adquisitivo" de los trabajadores.

La CUT le solicitó al Gobierno de Kast un "reajuste nominal de 6,3%, equivalente a un incremento real de 2%, con financiamiento fiscal íntegro y oportuno".

Los otros seis puntos de la agenda solicitan:

Reducir las desigualdades salariales territoriales.

Fortalecer la estabilidad laboral y la carrera funcionaria.

Garantizar la libertad sindical.

Dar continuidad a las agendas laborales acordadas.

Proteger la seguridad y la salud física y mental.

Promover la equidad de género.

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