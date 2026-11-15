Incluye a Santiago: Meteorología actualiza aviso de "tormentas eléctricas con precipitaciones aisladas" en sectores de 10 regiones

15 nov. 2026 - 17:39 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso de "probables tormentas eléctricas", el que ahora se extiende a sectores de 10 regiones del país, incluida la Región Metropolitana.

Tormentas eléctricas en sectores de 10 regiones

De acuerdo al organismo, el aviso se origina en una "vaguada en altura" y estará vigente entre la tarde de este domingo 15 y la noche del próximo martes 17 de noviembre.

Las tormentas eléctricas ocurrirían "preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas" en sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Región de Coquimbo

Cordillera: Martes 17.

Región de Valparaíso

Precordillera y valles precordilleranos: Martes 17 .

. Cordillera: Lunes 16 y martes 17.

Región Metropolitana

Valle: Martes 17 .

. Precordillera: Martes 17 .

. Cordillera: Lunes 16 y martes 17.

Región de O'Higgins

Valle: Martes 17 .

. Precordillera: Domingo 15 y martes 17 .

. Cordillera: Domingo 15, lunes 16 y martes 17.

Región del Maule

Litoral: Martes 17 .

. Cordillera Costa: Martes 17 .

. Valle: Martes 17 .

. Precordillera: Domingo 15, lunes 16 y martes 17 .

. Cordillera: Domingo 15, lunes 16 y martes 17.

Región de Ñuble

Litoral: Domingo 15 y martes 17 .

. Cordillera Costa: Domingo 15 y martes 17 .

. Valle: Domingo 15 y martes 17 .

. Precordillera: Domingo 15, lunes 16 y martes 17 .

. Cordillera: Domingo 15, lunes 16 y martes 17.

Región del Biobío

Litoral: Domingo 15, lunes 16 y martes 17 .

. Cordillera Costa: Domingo 15, lunes 16 y martes 17 .

. Valle: Domingo 15, lunes 16 y martes 17 .

. Precordillera: Domingo 15, lunes 16 y martes 17 .

. Cordillera: Domingo 15, lunes 16 y martes 17.

Región de La Araucanía

Litoral: Domingo 15 .

. Cordillera Costa: Domingo 15 .

. Valle: Domingo 15 y lunes 16 .

. Precordillera: Domingo 15 y lunes 16 .

. Cordillera: Domingo 15.

Región de Los Ríos

Litoral: Domingo 15 y lunes 16 .

. Cordillera Costa: Domingo 15 y lunes 16 .

. Valle: Domingo 15 y lunes 16 .

. Precordillera: Domingo 15 y lunes 16 .

. Cordillera: Domingo 15.

Región de Los Lagos

Litoral: Domingo 15 .

. Cordillera Costa: Domingo 15 .

. Valle: Domingo 15 y lunes 16 .

. Precordillera: Domingo 15 y lunes 16 .

. Cordillera: Domingo 15 .

. Litoral Interior: Domingo 15.

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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