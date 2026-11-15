Quiebra de Metropol deja más de 50 buses RED en desuso y complica el transporte público en Renca

15 nov. 2026 - 12:02 hrs.

¿Qué pasó?

La quiebra de la empresa de transporte Metropol dejó más de 50 buses en desuso en uno de sus terminales de la comuna de Renca, situación que mantiene en alerta a las autoridades locales por sus consecuencias en la frecuencia y calidad del transporte público para los vecinos.

El alcalde de Renca, Claudio Castro, explicó a Meganoticias que la empresa operaba 13 servicios de recorridos en la comuna y que su rendimiento comenzó a deteriorarse durante el segundo semestre del año pasado. Según detalló, los usuarios comenzaron a enfrentar largos tiempos de espera, aglomeraciones en los paraderos y problemas con el funcionamiento de los buses.

La autoridad sostuvo que la situación se fue agravando durante este año y que en julio algunos recorridos dejaron de realizar hasta la mitad de las salidas programadas. Pese a las advertencias que, según indicó, realizaron al Ministerio de Transportes, la empresa terminó solicitando su reorganización y posteriormente entró en quiebra durante octubre.

Actualmente, el Ministerio de Transportes asumió directamente el control de los recorridos y los ha ido asignando paulatinamente a otros operadores. Sin embargo, el alcalde advirtió que el proceso ha generado dificultades para garantizar la continuidad del servicio.

"Prácticamente todos los días nosotros estamos presionando al director de Transporte Público Metropolitano (DTPM) para que ejecute un buen servicio", señaló Castro.

En cuanto a los buses que permanecen detenidos, el jefe comunal explicó que uno de los terminales utilizados por Metropol fue entregado por el Estado a la empresa, pero actualmente se encuentra en desuso. Además, indicó que otros operadores han debido estacionar sus máquinas en calles públicas para poder prestar los servicios que dejó de cubrir la compañía.

El alcalde calificó la situación como un problema para los habitantes de la comuna y manifestó su molestia por las consecuencias que ha tenido en la movilidad de los vecinos. "Esto ha sido un desastre, una falta de respeto para la comunidad renquina; hubo una dignidad que se vino al piso respecto de algo que es muy sensible en la vida de las personas, que es el transporte público", afirmó.

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