Roban 50 tortugas acuáticas desde Bioparque de San Antonio: Advierten posible venta en el mercado negro

17 oct. 2026 - 10:17 hrs.

¿Qué pasó?

Unas 50 tortugas acuáticas fueron sustraídas desde el Bioparque del Museo de Historia Natural de San Antonio, luego de que desconocidos vandalizaran uno de los cercos del recinto para ingresar y llevarse los ejemplares. Su paradero es desconocido.

La sustracción fue denunciada por José Luis Brito, conservador de las colecciones del museo y encargado del bioparque, quien advirtió sobre el destino incierto de los animales y pidió colaboración para evitar que sean liberados en ambientes naturales.

Las tortugas robadas corresponden a la especie conocida como Jicotea elegante o tortuga de orejas rojas, originaria de California, Estados Unidos. Según explicó Brito, fue introducida en Chile como mascota durante la década de 1990, pero con el paso de los años muchas familias dejaron de mantenerlas en sus hogares y comenzaron a liberarlas en humedales.

"Causa un daño a la fauna"

El problema es que estos ejemplares pueden afectar a la fauna nativa. “Además de ser carroñera, es también predadora y, por lo tanto, captura peces nativos, captura insectos, causa un daño a la fauna nativa”, explicó el encargado.

Brito detalló que gran parte de las tortugas que mantienen en el bioparque fueron rescatadas de humedales de la zona para evitar que se transformen en un problema para los ecosistemas. Otras fueron entregadas por familias que ya no podían hacerse cargo de ellas.

El encargado también advirtió que estos animales podrían comercializarse en el mercado negro y que, en algunos casos, quienes los adquieren terminan liberándolos nuevamente al no poder mantenerlos. Por ello, llamó a la comunidad a denunciar si detecta la venta de tortugas de gran tamaño en ferias u otros espacios.

“Si usted detecta que están vendiendo tortugas de gran tamaño, por favor, avise a Carabineros de inmediato, a la municipalidad respectiva”, pidió Brito, con el objetivo de facilitar la recuperación de los ejemplares y evitar que sean liberados en la naturaleza.

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