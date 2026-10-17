Jaime Azócar revela cómo se encuentra su amigo Coco Legrand tras problema de salud: "Está en reposo, tranquilo y retirado"

17 oct. 2026 - 10:47 hrs.

La ausencia de Coco Legrand en la entrega de los Premios Cordillera generó dudas sobre el presente del reconocido humorista chileno. El comediante, de 78 años, no pudo recibir personalmente el reconocimiento a su trayectoria televisiva, luego de que su representante informara que había enfrentado un cuadro severo de vértigo.

Fue Roberto Green, representante y amigo de décadas del artista, quien explicó que el episodio ocurrió hace dos años, después de que Legrand regresara de un viaje a Estados Unidos. Según aclaró, no se trató de una situación reciente y el humorista se encuentra completamente retirado de los escenarios.

En ese contexto, Jaime Azócar, actor que trabajó durante varias décadas junto a Legrand, se refirió a su presente y entregó detalles sobre cómo se encuentra su amigo alejado de la actividad artística.

En relación al estado de salud del humorista, Azocar indicó que "no opinaré sobre su salud, eso lo puede decir su familia", pero sí indicó que han estado en frecuente contacto.

“Lo he visitado, claro. Está en reposo, tranquilo y retirado, disfrutando de la estabilidad familiar y económica que construyó”, señaló Azócar a LUN.

El artista también destacó el legado que posee el humorista en el espectáculo nacional: "Él marcó un hito, construyó un teatro para potenciar el humor y lo logró con su estilo, que, sin partidismos absurdos, logró concientizar sobre las virtudes y defectos de los chilenos", recordó el actor.

Actualmente, Coco Legrand se mantiene alejado de los escenarios y dedicado a su entorno familiar, mientras su ausencia de los eventos públicos continúa despertando interés entre quienes han seguido su extensa trayectoria.