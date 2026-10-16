"Destruyó todo lo que yo pensaba para mi futuro": Douglas rompe el silencio sobre su polémico divorcio con Ana Sol Romero

16 oct. 2026 - 17:23 hrs.

Sin duda, uno de los temas que ha marcado a la farándula nacional las últimas semanas ha sido el inesperado quiebre sentimental entre el cantante Douglas y la periodista argentina Ana Sol Romero tras 28 años de relación y 25 de matrimonio.

Si bien el fin de la relación dataría al menos desde agosto, cuando Ana Sol lo confirmó, fue recientemente cuando volvieron a surgir polémicos detalles del divorcio, como infidelidades, rastreador GPS, vigilancias por celular, cortes de suministro y hasta maltrato verbal.

Debido al proceso judicial en Estados Unidos, ninguno de los involucrados se ha referido ampliamente al quiebre; sin embargo, también surgieron declaraciones de una exasesora del hogar que le dio su respaldo al intérprete de "Sigo romántico".

Douglas rompe el silencio tras quiebre con Ana Sol

En medio de estas tumultuosas semanas, Douglas fue uno de los invitados al reestreno de Vértigo en Canal 13, en donde el cantante finalmente habló un poco más de su divorcio al tener que contestar la "pregunta del pueblo".

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De entrada, el artista expresó que la separación fue un duro golpe que derrumbó por completo sus planes de futuro: "Para mí esto ha sido una bomba atómica. Uno no espera que las crisis lleguen; fue muy duro, destruyó todo lo que yo pensaba para mi futuro".

Douglas explicó que lo más triste de esta situación ha sido la distancia con sus hijas, a quienes no pudo terminar de enviarles un saludo debido a la emoción que lo inundó de lágrimas.

"Lo que diga la farándula, lo que digan de mí (...) me da exactamente lo mismo, pero el padre que he sido con mis hijas es lo que más duele de repente cuando uno ve tanta injusticia", lanzó.

Tras esto, el cantante señaló que no ha tenido contacto con Ana Sol, pero espera que a futuro esto cambie en beneficio de sus hijas; eso sí, descartando una "segunda oportunidad" porque ya no quedaría amor.

"Es la madre de mis hijas; ella siempre va a ocupar un lugar importante en mi vida. Yo creo que hablar de amor en este minuto, en la situación en que estoy, me siento un poco bloqueado en ese sentido. El único amor que siento hoy día es el amor por mis hijas", cerró.

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